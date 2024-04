Osnovnu školu završava 864 učenika više, Zadar dobiva prvi prirodoslovni gimnazijski smjer

Prirodoslovno-grafička škola u Zadru u idućoj će školskoj godini upisivati učenike u smjer prirodoslovne gimnazije. Time će zamijeniti smjer ekološki tehničar za koje s Hrvatskog zavoda za zapošljavaju javljaju da ih je previše. Prirodoslovni gimnazijski smjer uvodi i Srednja škola u Dugom Selu, a Ekonomska škola Mije Mirkovića u Rijeci umjesto jednog razreda ekonomista upisivat će razred opće gimnazije. Gospodarska škola u Varaždinu smjer opće gimnazije uvodi od školske godine 2025/2026.

Zagreb: Za više od 445.000 učenika u Republici Hrvatskoj počela nova školska godina | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ove godine osmi razred završava 40.997 učenika, što je 864 učenika više nego lani. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u javno je savjetovanje pustilo prijedlog Odluke o upisu u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024/2025. prema kojem će u srednjim školama biti mjesta za 48.135 učenika u 2.180 razrednih odjela.

Prijemne ispite provodit će osam gimnazija koje su ih provodile i lani, druge škole nisu se javljale.

Nešto je povećan broj mjesta u gimnazijskim smjerovima (26,7%), a u četiri srednje škole odobreno je otvaranje tih smjerova. To je nedavno preporučio ministar znanosti i obrazovanja. Europski prosjek je 60 posto učenika u gimnazijskim smjerovima, a Radovan Fuchs cilja na dostizanje 30 posto. Ukupno 37 škola uvodi nove smjerove kako bi privukli učenike.

Teška im je kemija

Zadarski učenici tako prvi put imaju priliku u svojoj županiji upisati prirodoslovni gimnazijski smjer.

- Već više od godinu dana pripremamo se za uvođenje smjera prirodoslovne gimnazije. Imamo i kadrovske i prostorne uvjete, imamo specijalizirane kabinete za prirodoslovne predmete, kemija ima jako puno praktičnih vježbi. Mislim da će biti veliki broj zainteresiranih učenika, ovo je prvi put da Zadarska županija uvodi ovaj gimnazijski smjer. Učenici koji su izvrsni u tom području išli su ili u opću ili u prirodoslovno-matematičku gimnaziju, što je puno drugačiji smjer - kazala nam je Anamarija Ivković, ravnateljica Prirodoslovno-grafičke škole u Zadru u kojoj za grafiku i audiovizualne tehnike vlada veliki interes, no za zanimanja kemijskog i ekološkog tehničara baš i ne. Ta zanimanja upisuju učenici s lošijim predznanjem, a onda se susreću s dosta teškim programom, s puno kemije i matematike. Zato u školi smatraju kako će gimnazijski smjer omogućiti da se kemijom bave upravo učenici koji to žele.

Nitko neće u stolare

Sve je slabiji interes učenika i za zanimanja poput stolara, pa u Obrtničko-tehničkoj školi u Slavonskom Brodu u sljedećoj godini uvode smjer drvodjeljskog tehničara dizajnera. To će biti četverogodišnji program, dok je stolar bio trogodišnji, te će učenicima omogućiti kreativno razmišljanje od početka do kraja projekta, kaže nam ravnateljica Anita Holub.

- Moram istaknuti da ne gasimo zanimanje stolara. Vratit ćemo ga već kroz godinu ili dvije, te ćemo izmjenjivati ova dva zanimanja kako bismo potaknuli interes učenika. Stolar je prekrasno zanimanje, vjerojatno i jedno od najboljih obrtničkih zanimanja. Ako su učenici kreativni i marljivi nije ni teško, strojevi su danas sofisticirani, te posebno u Slavoniji brzo dolaze do posla. No unatoč svoj promociji i deficitarnosti zanimanja, izuzetno je slab odaziv učenika. Sve više roditelja i učenika traži četverogodišnje programe pa smo morali napraviti iskorak - kaže Anita Holub.

Odmah pronalaze posao

S novim zanimanjem žele postići ravnotežu između teorijske nastave i praktičnog rada. Drvodjeljski tehničar dizajner naučit će ne samo izraditi proizvod iz zadanog nacrta, već i sam osmisliti proizvod, izraditi projekt, planirati sve zahvate od ideje i izrade, a sve uz dobre nastavnike i sofisticirane uređaje, tumači nam ravnateljica.

Njoj je izrazito žao što baš u Slavoniji nema većeg interesa za stolara. Velika većina njiihovih učenika, kaže, već kod primanja svjedodžbe ima dogovoren posao u svome gradu ili negdje u Hrvatskoj. Poslodavci vape za stolarima, vjerojatno zato što ih iz škola izlazi jako malo, dodaje. No, kaže, osjeti se i porast interesa za trogodišnja zanimanja. Za smjer keramičara, primjerice, imaju i po 105 prvih prijava, a upisuju ih 10. To je trenutno moderno zanimanje, no kroz pet godina bi se vidjelo da je tržište zasićeno.

Zagreb: WorldSkills Croatia 2022, najveće strukovno natjecanje u ovomu dijelu Europe | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Osvijestila se kultura rada, samostalnosti, a i povećane plaće su povećale interes učenika. Osim toga, mi svim učenicima pružamo mogućnost da nakon trećeg razreda završe i četvrti, te polažu državnu maturu i osiguraju si i mogućnost studiranja. Nemamo problem sa zbrinjavanjem nastavnika, ali ni s prijavama za radna mjesta - kaže ravnateljica slavonskobrodske škole.

KOLIKO ĆE BITI MJESTA

U gimnazijskim programima bit će mjesta za 11.288 učenika u 455 razrednih odjela, što je 24,78 posto od svih učenika. Podsjetimo, europski prosjek je 60 posto učenika u gimnazijskim smjerovima, a Fuchs cilja na dostizanje 30 posto učenika u gimnazijama.

U četverogodišnje strukovne programe upisuje se 18.865 učenika (41,42%), trogodišnje 6.779 učenika (14,88%), trogodišnja obrtnička zanimanja 5.001 učenik (10.98%), za medicinske sestre/tehničare upisivat će se 1261 učenik, u programe s nižom stručnom spremom 109, te u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 890 učenika. U glazbene i plesne škole upisuje se 1358 učenika.

Obrtničko-tehnička škola - ne gasi se i možemo ga vratiti već iduće godine.

zašto uvodimo deficitarno, stolar je prekrasno, od obrtničkih je jedno iod najboljih, ako su kreativci i marljivi, nije ni teško, strojevi su dofisticirani, brzo se osamostale, brzo dođu do posla,

no unatoč svoj promociji, i deficitarnosti, izuzetno je slab odaziv učenika. ne radi se o motiviranim učenicima, morali smo napraviti iskorak. probat ćemo s ovim četverogodišnjim programom - otvara prostor i mladim kreativcima.

ravnoteža između teorijske i učenja temeljenog na radu. jako je bitno, stolar je netko tko će odraditi prizvod na temelju nacrta.

ovdje od ideje, planiranja svih zahvata do izrade, najsofisticiraniji alati i uređaji.

veliki broj obrtnika koji vape za stolarima, a Slavonija tradicijski vezana uz obradu drva. Zapošljivost je izuzetna, ali premale su brojke onih koji upisuju. Ako ih upišete desetak, imate 6-7 majstora na kraju škole.

Vrlo često učenici i roditelji idu u smjeru četverogodišnjeg školovanja, planiramo godinu-dvije jednog programa, a onda vratiti stolare.

U 8 sektora i 26 zanimanja. Mi kad neprekidno tumačimo vertikalnu prohodnost obrazovanja, trogodišnji učenik može i dalje, do mature i visokog obrazovanja. Nama to nije nužno cilj, a kroz ovakva zanimanja možemo pokazati i usmjeriti za tržište rada.

Na keramičare imali 105 prvih prijava, to je 5 razreda, no kroz tri godine ih ne bismo mogli zaposliti.

kad primaju svjedodžbe 95% ima već osigurano radno mjesto.

osjeti se jako povećani interes za trogodišnja zanimanja, osvijestila se kultura rada, samostalnosti, a i povećane plaće su povećale interes učenika. Od 10 razreda, dio ipak želi nastaviti dalje.

nisu imali mali interes, dobre upise, nemaju problema sa zbrinjavanjem kadra. mislim da svaki ravnatelj može zadržati dio kadra. dvije kemije, matematika, fizika - STEM - uvijek više od tri-četiri prijavljenih.