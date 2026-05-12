250 dojava u Zagrebu i okolici: Čovjek ozlijeđen u padu grane, stablo palo na auto u vožnji!

Snažno olujno nevrijeme koje je danas zahvatilo sjever Hrvatske izazvalo je brojne intervencije žurnih službi. Na području Zagreba i Zagrebačke županije Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 250 poziva građana, izvijestilo je na svojim stranicama Ravnateljstvo civilne zaštite...

Stanovnici Zagreba i Zagrebačke županije zvali su zbog srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima, oštećenih i odnesenih krovova kuća, stambenih i poslovnih objekata, požara krovišta obiteljske kuće, pada stabla na vozilo u pokretu...

- Najviše dojava stiglo je iz centra Zagreba, posebno s područja Tuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane - pišu iz Ravnateljstva.

Na području Krapinsko-zagorske županije Županijski centar 112 Krapina zaprimio je 10-ak dojava građana vezanih uz posljedice jakog vjetra i kiše . Radilo se o padu stabala na privatne i javne površine te plavljenje objekta...

Županijski centar 112 Sisak zaprimio je više desetaka dojava građana koje su se odnosile na oštećene krovove te srušena stabala pri čemu su oštećeni vodovi za prijenos električne energije.

Jaki udari vjetra u centru Zagreba

Sve nadležne žurne službe su na terenu i rade na uklanjanju posljedica nevremena te osiguravanju ugroženih područja.

- Građanima se preporučuje povećan oprez u prometu, izbjegavanje kretanja i parkiranja ispod stabala te praćenje uputa nadležnih službi - poručuju iz Ravnateljstva.

