Gospođa Šuica samo je jedan, ali izrazito reprezentativan egzemplar cijele klase “aparatčika” - ljudi koji po svoje mišljenje odlaze šefu partije, glasuju prema stegi i prebacuju se iz tabora u tabor
Osrednjost je konjunkturna vrlina u našoj političkoj kulturi
Dubravka Šuica s ponosom je objavila fotografije s prijema u belgijskoj kraljevskoj palači kod kralja Philippea i kraljice Mathilde. Prije političke karijere bila je profesorica engleskog koji govori... Hm, treba ostati pristojan kod ocjene njezina engleskog.
