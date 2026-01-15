Obavijesti

Osrednjost je konjunkturna vrlina u našoj političkoj kulturi

Piše Boris Rašeta,
Osrednjost je konjunkturna vrlina u našoj političkoj kulturi
Gospođa Šuica samo je jedan, ali izrazito reprezentativan egzemplar cijele klase “aparatčika” - ljudi koji po svoje mišljenje odlaze šefu partije, glasuju prema stegi i prebacuju se iz tabora u tabor

Dubravka Šuica s ponosom je objavila fotografije s prijema u belgijskoj kraljevskoj palači kod kralja Philippea i kraljice Mathilde. Prije političke karijere bila je profesorica engleskog koji govori... Hm, treba ostati pristojan kod ocjene njezina engleskog.

