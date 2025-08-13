Ostaci drona izazvali požar u rafineriji nafte na jugu Rusije

Ostaci uništenog drona izazvali su mali požar koji je brzo ugašen u rafineriji nafte Slavjansk u Krasnodarskom kraju, izvijestila je u srijedu uprava regije na jugu Rusije.

"Ima prijavljenih žrtava", objavila je uprava putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. "Požar je brzo ugašen. Hitne i specijalne službe rade na mjestu događaja", naveli su.

Rafinerija u Slavjansku privatno je postrojenje s kapacitetom od oko 100.000 barela dnevno. Proizvodi gorivo za domaće potrebe i izvoz.