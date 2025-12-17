Ostaci ukrajinskog drona izazvali požar u ruskoj rafineriji

U rafineriji Slavjansk, koju je Kijev od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine više puta gađao, nije bilo žrtava.

Dvije su osobe ozlijeđene i nekoliko kuća je oštećeno nakon što su ostaci drona pali u druga, stambena područja Krasnodara, priopćilo je regionalna operativna uprava na Telegramu ranije u srijedu.

Krasnodar, grad na Crnom moru, među glavnim je energetskim i izvoznim središtima Rusije, u kojem se nalazi ključna naftna infrastruktura, uključujući luku Novorosijsk i obližnje terminale, kao i rafineriju Tuapse i izvozna postrojenja.

Ukrajina je rekla da su napadi na rusku energetsku infrastrukturu usmjereni na prekid opskrbe gorivom ruske vojske i smanjenje prihoda od izvoza nafte koji pomažu u financiranju ratnih napora Moskve u Ukrajini.