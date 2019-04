Ostaje jednak broj praznika, ali su malo drugačije raspoređeni

U sklopu provedbe kurikularne reforme i 'Škole za život' ministrica Blaženka Divjak i njen glavni savjetnik Marko Košiček sastali su se u Osijeku sa ravnateljima svih osnovnih škola s područja osječko-baranjske, vukovarsko-srijemske i brodsko-posavske Županije.

Dio je to ministričine turneje po cijeloj Hrvatskoj kako bi se pojačala komunikacija sa ravnateljima i kako bi im kroz predavanja bili prezentirani ključni elementi reforme te aktivnosti vezane uz njeno uvođenje. Reforma bi trebala profunkcionirati u svim školama od ove jeseni, a kako ima puno konceptualnih aspekata i kompleksnih programa, nužna je pojačana suradnja ravnatelja s Ministarstvom. Sastanak je bio iza zatvorenih vrata.

Ravnatelji moraju znati upravljati školom, a Ministarstvo treba dati sredstva

- Hrvatska je spremna na reformu i više je nitko ne dovodi u pitanje. Ono što nam je cilj u susretima s ravnateljima da odgovorimo na posljednje upite, nedoumice i nejasnoće. Imamo 1311 ravnatelja u Hrvatskoj. Toliko je i matičnih škola. Onda još dodate i područne škole i to je 2600 ustanova koje treba pokriti reformom. Ravnatelji su ti koji trebaju voditi računa o funkcioniranju škole, a Ministarstvo je tu da im pomogne. Eksperimentalna provedba kurikularne reforme služila je baš tome da ispitamo što treba učiniti i da u sve druge škole uvedemo isto - kazala je prije sastanka novinarima ministrica Divjak dodajući kako je već učinjeno ono što je bilo najvažnije promijeniti, a to su edukacije učitelja sa kojima se krenulo u listopadu prošle godine.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Učitelji u školama gdje smo provodili eksperimentalnu reformu dali su nam sugestije na ono što treba promijeniti, pa smo stavili naglasak na to. Također smo napravili plan nabave opreme koji smo također temeljili na iskustvima iz eksperimentalnih škola. Uključili smo i središnji Državni ured za javnu nabavu da u tome pomogne. Sa udžbenicima smo krenuli ranije; već sada je 276 udžbenika u postupku recenzije - dodala je Divjak i istaknula kako je bitno da ravnatelji dobiju sve informacije koje su im nužne da kompetentno rješavaju probleme koji im se nađu na putu.

- Ravnatelji su ti koji su manageri, moraju znati upravljati školom, a Ministarstvo treba dati opremu, sredstva, edukaciju - naglasila je Divjak.

Na pitanje o tome kako još uvijek nema potrebne opreme koja bi se koristila u nastavi, ministrica je rekla kako oprema nije ključna nego je ključna bila edukacija za učitelje, kao i pravovremena nabavka udžbenika. Državni ured za javnu nabavu uskoro će krenuti u poslove nabave opreme.

Školski praznici

Novina u reformi svakako su i školski praznici. Najavljene su nove mogućnosti.

- Planiraju se četiri opcije. Birat će ih Županije u suradnji sa školama. Sve one županije koje ostaju pri starom, to mogu, jer je to naš prvi model. Preostala tri su takva da omogućavaju više manjih praznika, a da ukupan broj radnih dana ostane 175. Omogućava se ipak više manjih odmora za učenike koji se pokazuju, po iskustvima drugih država, Finske, Njemačke, Slovenije, kao uspješniji model od ovoga kojega mi sada imamo. Također smo proveli svoj eksperiment u školama za život u eksperimentalnom programu gdje se također taj model pokazao uspješnim. Dakle, ostaje jednaki broj praznika, ali su malo drugačije raspoređeni, i na taj način bismo mogli uvesti i jesenski i proljetni odmor i na neki način podijeliti školsku godinu na više dijelova - pojasnila je Divjak ističući kako je ta odluka isključivo na svakoj županiji pojedinačno.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Područne škole

Istaknula je kako je puno upita došlo za male područne škole i one čiji broj učenika ide ispod 150. Po smjernicama Ministarstva one su financijski neisplative.

- Župani su ti koji mogu predložiti ili ne predložiti da se neka škola ugasi ili ne. Odluku donosi Vlada. Ono što smo mi dali su smjernice koje sadrže podatke i ciljeve. Prije svega analize koje pokazuju koliko imamo velikih i malih škola. Primjerice, u Hrvatskoj imamo 20 škola koje imaju manje od 50-tak učenika a matične su škole. Zar ne bi bilo dobro da se takve škole povežu sa većima kako bismo imali i bolju fluktuaciju učitelja, bolje uvjete rada? O gašenju škola nitko nije govorio. Škole u malim mjestima trebaju ostati. Nitko ih ne misli izmjestiti. Ali imati veliki administrativni aparat gdje ima više zaposlenih u školi nego što ima učenika je upitno racionalno i možemo li si to priuštiti - kaže ministrica Divjak koja ipak smatra upitnim male škole u ruralnim sredinama.

- Mi ćemo napraviti još jedan sastanak idući tjedan sa osnivačima škola po pitanju kurikularne reforme pa ćemo odgovoriti na pitanja ukoliko ih još ima vezano za smjernice. Svi želimo kvalitetno obrazovanje za naše učenike uz racionalno i optimalno korištenje sredstva državnog proračuna i poreznih obveznika - zaključila je u Osijeku.

