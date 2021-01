Kaos. Dolje je podrum ispod nas i to je bio kaos. Dvoetažna peć za pizzu došla je do pola radnje, mi smo trčali van, a vraćalo nas je unutra. Kad smo izašli van on je usred potresa izletio na cestu i spasio policajca, jedva se sjećam kako sam kući došla, priča nam obitelj Nuhi čiji je fast food u centru Petrinje neupotrebljiv nakon potresa.

POGLEDAJTE VIDEO: Petrinjac Liridon Nuhi, kojem je fast food urušen u potresu, do daljnjeg će volontirati

Ako ne možete pokrenuti video pogledajte ga OVDJE

U potresu su ostali bez obiteljskog fast fooda koji planiraju obnoviti kad se stvari smire, a sad žele pomoći sugrađanima.

- Nema ničeg dok nešto ne obnovimo. Ali smo dali Stožeru prijedlog da kad se volonteri maknu da moja obitelj nastavi volontirat na Trgu za grad da Petrinjci imaju nešto toplo za pojesti

Gradonačelnik je prihvatio tu odluku i obećao im pomoći.

- Grill od metar i pol je čitav, a nadamo se da je su i ostali aparati ispravni. A komora i to što neće biti ispravno, kolege su mi javile da će posuditi kako bi mogli volontirati za Petrinju. Udruga Albanaca Domovinskog rata i grad su obećali pomoći, a možda se nađe i još koja dobra duša da kupimo namirnice i kuhamo za građane.

Međutim, obitelj Nuhi ni ne pomišlja na predaju i odlazak iz Petrinje.

- Morali smo srušiti dimnjak. Prvi i drugi kat su dobri, ali u potkrovlje ne smijemo. Tri stana su nam u potpunosti srušena, a radnja, 'kruh kuće' je otišla. Ali ne idemo iz Petrinje, ne vidimo se negdje drugdje osim ovdje. Mali jesmo, ali velikog smo srca