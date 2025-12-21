Obavijesti

POKUŠAO ZAUSTAVITI AUTO

Ostao bez benzina u Šibeniku pa išao gurati auto. Imao je 1,52 promila i teško se ozlijedio

Piše Ivan Hruškovec,
Ostao bez benzina u Šibeniku pa išao gurati auto. Imao je 1,52 promila i teško se ozlijedio
Foto: Ivica Galović/ Pixsell

U pokušaju zaustavljanja vozila, 42-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede. Pružena mu je liječnička pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Vozač (42) auta zagrebačkih tablica teško je ozlijeđen noćas, 20-ak minuta iza ponoći, u šibenskoj Ulici Put Bioca. Prema informacijama policije, muškarac je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, s izmjerenih 1,53 promila, kada mu se automobil zaustavio zbog nedostatka goriva. Nakon toga je izašao iz vozila i pokušao ga guranjem vratiti na kolnik kroz otvorena vozačeva vrata.

Prilikom skretanja ulijevo na dijelu kolnika s uzdužnim padom, vozač je izgubio nadzor nad vozilom koje je pokušao zaustaviti tjelesnom snagom. Automobil je pritom prešao sjevernu prometnu traku, prešao preko kolnika i uzdignutog nogostupa te se zaustavio na travnato-zemljanoj površini s južne strane ulice.

U pokušaju zaustavljanja vozila, 42-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede. Pružena mu je liječnička pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je protiv vozača izdala prekršajni nalog.

