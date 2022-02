Paneuropski Stoxx 600 indeks oko 10 sati bio je u minusu 2,75 posto, na 456 bodova, potonuvši na najnižu razinu u zadnjih 20 dana. Pritom su svi dionički sektori u crvenome, a najviše bankarski, za 4,5 posto.

Istodobno, frankfurtski DAX potonuo je 3,37 posto, na 14.905 bodova, pariški CAC za 3,4 posto, na 6.773 boda, talijanski FTSE MIB za 3,68 posto, na 25.974 boda, a londonski Ftse za 1,89 posto, na 7.516 bodova.

Više država zatražilo je od svojih građana da napuste Ukrajinu zbog moguće ruske invazije na tu zemlju. Savjetnik američkog predsjednika Joe Bidena, Jake Sullivan, pak, u nedjelju je upozorio da bi velika vojna akcija Rusije na Ukrajinu mogla bi početi svaki dan.

Zapadni lideri zaprijetili su uvođenjem teških sankcija Rusiji u slučaju napada na Ukrajinu, dok nastoje i dalje postići diplomatsko rješenje. Moskva niječe da namjerava napasti tu susjednu zemlju, optužujući Washington da kreira "histeriju".

U takvim uvjetima, investitori povlače kapital iz rizičnije imovine poput dionica i kupuju onu sigurniju imovinu kao što su zlato i državne obveznice.

Globalna dionička tržišta u previranjima su danima i zbog inflacije u SAD-u. Ona je u siječnju dosegnula 7,5 posto na godišnjoj razini, više od 7,3 posto, koliko su očekivali analitičari, i najviše u posljednjih 40 godina.

Ulagače je dodatno uznemirio James Bullard, predsjednik ogranka Feda u St. Louisu, koji je kazao da je nakon tih podataka uvjereniji da kamate treba oštrije povećati, pa sada smatra da bi do 1. srpnja kamate trebalo povećati za cijeli postotni bod. Odmah nakon Bullardovog komentara, na tržištu novca uračunato je da bi se ključna Fedova kamata do početka srpnja mogla kretati u rasponu od 1 do 1,25 posto, a neki trgovci očekuju i više kamate.

U međuvremenu, nastavljena je sezona objave poslovnih rezultata kompanija, pa među šačicom kompanija koje su ostvarile rast cijena dionica ističe se rudarska kompanija Evraz, čija je cijena skočila za 15 posto.

Na Tokijskoj burzi Nikkei indeks potonuo je u ponedjeljak 2,23 posto, na 27.079 bodova.