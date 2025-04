Oštar pad mirovinskih fondova u Hrvatskoj u tek tjedan dana

Indeksi MIREX kategorija A, B prema podacima HANFA-e, u petak su, 04. travnja, u proteklih tjedan dana bilježili znatan pad vrijednosti, dok je vrijednost MIREX-a kategorije C porasla.

Vrijednost MIREX-a kategorije A u proteklih sedam dana zabilježila pad od čak 6,2836 bodova ili oko 2,84 posto, spustivši se tako ispod psihološke razine od 216 bodova – na tek 215,1706 bodova.

Posljedica je to pada vrijednosti svih obveznih mirovinskih fondova kategorije A. Tako je vrijednost fonda PBZ Croatia osiguranja A potonula 3,44 posto, na 31,5415 bodova fonda Erste Plavi A 2,52 posto, na 29,2402 boda. Također je u protekli sedam dana pala vrijednost i AZ fonda A 2,36 posto, na 26,441 bod te Raiffeisen fonda A 2,23 posto, na 24,8665 bodova.

MIREX kategorije B pak zabilježio je pad vrijednosti od čak 5,8104 boda ili oko 1,74 posto, spustivši se tako ispod psihološke razine od 329 boda - na 328,1159 bodova.

Posljedica je to sedmodnevnog pada vrijednosti svih obveznih mirovinskih fondova kategorije B. Tako je vrijednost fonda PBZ Croatia osiguranja B pala 2,15 posto, na 43,5789 bodova a fonda Erste Plavi B 1,81 posto, na 49,8808 bodova. Također je u protekli sedam dana pala vrijednost i AZ fonda B 1,65 posto, na 41,9276 bodova te Raiffeisen fonda B 1,52 posto, na 42,0057 bodova.

Vrijednost pak MIREX-a kategorije C u proteklom je tjednu porasla 0,1997 bodova ili oko 0,14 posto – na 141,5607 bodova.

Posljedica je to rasta vrijednost svih obveznih mirovinskih fondova kategorije C. Tako je vrijednost fonda Erste Plavi C porasla 0,21 posto, na 19,6182 boda a fonda PBZ Croatia osiguranja C 0,19 posto, na 18,5977 bodova. Također je porasla vrijednost i AZ fonda C 0,16 posto, na 18,1887 bodova te Raiffeisen fonda C 0,06 posto, na 19,3485 bodova.

MIREX je prosječna vrijednost obračunske jedinice svih OMF-ova (Obvezni Mirovinski Fond) iste kategorije (A,B,C), koja se računa kao ponderirana aritmetička sredina, pri čemu ponder predstavlja udjel pojedinog OMF-a u ukupnoj neto imovini svih OMF-ova iste kategorije.