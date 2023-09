Ostavila djecu danima samu u poplavljenoj kući usred zime i otišla s dečkom u Slavoniju

Troje djece, od kojih najstarije ima 15 godina i koje je brinulo o drugo dvoje mališana od kojih je jedno vrtićke dobi, bilo je samo u kući od 1. do 4. siječnja ove godine u jednom istarskom mjestu, piše Jutarnji List.

Kako dalje navode, majka je djecu ostavila u mračnom i hladnom prostoru bez grijanja. Dio prostorije je bio poplavljen vodom i po podu je bio razvučen produžni kabel kako bi se djeca mogla grijati grijalicom.

Kad su djelatnici nadležnih službi po saznanju da u kući djeca borave bez nadzora roditelja, ušli u ta četiri zida ostali su zatečeni viđenim prizorom. Govorila su djeca da će se mama brzo vratiti samo nisu znali kada. Smješteni su u odgovarajuće ustanove.

Optužena žena je priznala krivnju navodeći da je tako odlučila jer se uspaničila radi zdravstvenog stanja partnerove majke te je s njim otišla u Slavoniju, a djecu navodno nije imala kome ostaviti. Prema pisanju Jutarnjeg Lista, majka je navodno prijateljicu bila zamolila da ih pričuva. No, prijateljica je to bila odbila upozorivši ju da krši zakon i da to ne čini.

U optužnici koji su nedavno protiv nje podignuli traže djelomično uvjetnu kaznu od 18 mjeseci od čega bi iza rešetaka morala provesti pola godine, dok bi ostatak bio uvjet s petogodišnjim rokom kušnje.