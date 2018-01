Ostavila je dečka: 'U njegovom krevetu je bila njegova sestra'

Jacinta Coelho (30) odlučila je okončati četveromjesečnu vezu s dečkom Jackom zbog njegovog čudnog odnosa sa sestrom.

Ova honorarna spisateljica iz Sydneya tvrdi kako su Jack i njegova sestra imali neobičan odnos - često bi si davali previše pohvala na izgled i odijevanje. No, prema Jacintinim riječima, to nije bio okidač za prekid.

- Stvari su ubrzo postale čudne. Od 10 naših zajedničkih izlazaka, Melinda je bila prisutna na njih devet. Činilo se kao da nema vlastitih prijatelja. Jack i ja možda smo proveli par sati nasamo, ali uvijek bi se ona na kraju pridružila. Ako je postojao ikoji razlog da ona bude s nama, bila je. Osjećala sam se kao da se natječem za dečkovu naklonost s nekim s kim se ne bih trebala natjecati - objasnila je Jacinta za Daily Mail.

Iako se na početku veze ipak suzdržavala od komentara jer su stvari između nje i Jacka dobro funkcionirale, bizarni scnariji postali su sve češći. Jackova sestra Melinda ih je zlobno promatrala dok su se mazili na kauču, a jednom prilikom se nesuđenoj šogorici povjerila kako ne vjeruje da će ikada pronaći muškarca koji će joj odgovarati bolje od njezina brata.

Jacinta je i u tom trenutku ostala s Jackom, no ne zadugo.

- Trebala sam prespavati kod njega i, kad sam ušla u njegovu sobu, ondje je već spavala Melinda. Bila je to kap koja je prelila čašu. Izašla sam iz sobe i pitala Jacka što njegova sestra radi ondje. Samo mi je hladno odgovorio kako ona to ponekad čini. Hej, to je djevojka od 21 godinu, a ne 2-godišnje dijete koje upada u bratov krevet - rekla je Jacinta.

Jack i ona razišli su se nakon idućeg spoja.