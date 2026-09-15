Ostavila je svoje dijete (3) samo u gorućem stanu i otišla susjedi: 'Više puta smo im zvali policiju'

Vatrogasci koji su u ponedjeljak navečer stigli na dojavu o požaru u Ulici Franka Lisice u Zadru u stanu na 3. katu zatekli su šokantan prizor. Dijete od tri godine bilo je samo u stanu, a oko njega je gorjelo.

- Vatrogasac je dječaka, koji je bio sam, crnog od vatre i dima, izvadio i odmah ga predao Hitnoj pomoći - kazala nam je susjeda koja živi nekoliko katova iznad i dodala kako su svi u šoku.

Majka je ostavila dječaka samog i otišla k susjedi na prvi kat. Zadarski vatrogasci za RTL su rekli da su zatekli požar u stanu na kauču, koji je potpuno izgorio, kao i prostorija u kojoj se nalazio, a dim se proširio po drugim dijelovima stana. Da u zgradi gori, doznajemo, dežurnim službama nije javila majka nego susjedi s viših katova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Požar u Zadru | Video: Čitatelj 24sata

Kako bi uopće moglo krenuti u Zagreb, dječaku su pružili pomoć i stabilizirali mu stanje u Općoj bolnici Zadar.

- Intubiran je, stavljen na respirator i u 22.45 hitno transportiran u Zagreb - rekao je Nediljko Jović, zamjenik ravnatelj OB-a Zadar.

Noćnim transportom dijete je stiglo u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj, čiji liječnici potvrđuju navode o ozbiljnosti djetetova zdravstvenog stanja.

- Dijete je i dalje u teškom stanju, ima opekline na 54 posto tijela, zahvaćeni su prsni koš, vrat, glava i obje ruke. Liječnici tijekom dana planiraju operativni zahvat. Provode se mjere intenzivnog i kirurškog zbrinjavanja, a u liječenje su uključeni liječnici različitih specijalnosti i medicinske sestre budući da je riječ o za život opasnim ozljedama - kazali su iz Klaićeve bolnice.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Nakon neprospavane noći dječakovi susjedi misle da se nešto moglo i prevenirati. Naime, obitelj se u zgradu doselila prije dvije godine, kad je dječak imao godinu dana. Bili su podstanari, a susjedi su kontaktirali i vlasnika stana da bi ga obavijestili o njihovu problematičnom ponašanju. I ne samo njega, redovito su zvali policiju, koja je i dolazila, baš kao i socijalna služba.

- Znao je lutati gol. Recimo, vidjeli smo ga samog blizu ceste i rekli majci da mora paziti više. Rekla je da nema problema, da su djeca takva. On je živahan, krasan dječak, i nama ga je bilo žao. Mi smo znali zvati policiju, koja bi svaki put došla. Sretali smo i službenice socijalne skrbi. Rekli smo im kako mislimo da dječak nema uvjeta za normalan život. Naime, iz stana se vječito čula galama, tučnjava - još pod dojmom događaja rekla je susjeda.

Foto: snimio čitatelj 24sata

U jednom trenutku iz stana je otišao otac.

- Zadnji put smo ga vidjeli ispred stana prije mjesec dana, kad je dijete vodio na nogomet. Majka ima još dvoje djece, koja ne žive s njima. Rekli smo i socijalnoj radnici koju smo sreli na stubištu kako mislimo da bi trebalo nešto učiniti u vezi s trećim djetetom, a zadnje što pamtimo je da nam je rekla kako je ona za sada dobra majka - zaključuju susjedi.

Zadarski policajci su u suradnji s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite na mjestu događaja provodili očevid kako bi utvrdili uzrok i sve druge okolnosti nastanka požara. Kako je potvrdila glasnogovornica zadarske policije, požar je izazvao tehnički kvar na produžnom kabelu.

Foto: 24sata

Cijeli slučaj prokomentirao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić za Novu TV.

- Svi smo duboko potreseni. Koliko znamo, postojale su mjere socijalno-pravne zaštite u toj obitelji. U ovom trenutku svi smo fokusirani na zdravlje djeteta. Moram iskreno zahvaliti vatrogascima, hitnoj službi i svima u bolničkom sustavu koji su pomogli. I izraziti naše misli i potporu obitelji. Moramo utvrditi okolnosti u kojima se sve dogodilo i mislim da je u ovom trenutku prerano za bilo kakve zaključke - komentirao je Ružić. Kazao je da ne može komentirati detalje o tretmanu u kojem je obitelj bila te da trenutačno nema informacija da je bilo zlostavljanja. Potvrdio je da je riječ o obitelji s više djece, ali da je u ovom trenutku jedino o trogodišnjem dječaku skrbila majka.

Na pitanje zašto je dijete bilo samo u stanu, ima li za to ikakvog opravdanja, odgovorio je: “Neću ovo reći kao ministar ni liječnik. Reći ću ovo kao čovjek: ne mogu naći opravdanja”.