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UŽAS

Ostavili dijete u zaključanom autu u Poreču i otišli u dućan

Piše HINA,
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Ostavili dijete u zaključanom autu u Poreču i otišli u dućan
Dijete u automobilu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Muškarca i ženu se sumnjiči da su u ponedjeljak oko 18,15 sati, na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču, u zaključanom automobilu bosanskohercegovačkih oznaka sa zatvorenim prozorima, skoro sat vremena ostavili maloljetno dijete i otišli u trgovinu

Muškarac i žena, oboje bosanskohercegovački državljani, ostavili su dijete zaključano skoro sat vremena  u automobilu na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču, čime su počinili kazneno djelo povrede djetetovih prava, izvijestila je u srijedu istarska policija.

Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim bosanskohercegovačkim državljaninom i 31-godišnjom bosanskohercegovačkom državljankom te je utvrdila sumnju da su počinili kazneno djelo povrede djetetovih prava, izvijestili su iz policije. 

Muškarca i ženu se sumnjiči da su u ponedjeljak oko 18,15 sati, na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču, u zaključanom automobilu bosanskohercegovačkih oznaka sa zatvorenim prozorima, skoro sat vremena ostavili maloljetno dijete i otišli u trgovinu.

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Kada su građani uočili dijete u automobilu, bez odjeće i u znoju, pozvali su hitnu i vatrogasce, no roditelji su se tada pojavili i otključali automobil. Dijete je pregledano i srećom nije ozlijeđeno.

Istarska policija upozorila je građane da ne ostavljaju djecu samu u vozilima jer posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje.

"Budući da su prognostičari za ovaj tjedan najavili toplinski val i visoke temperature, policija skreće pozornost roditeljima, kao i svima koji brinu o djeci, da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice", upozorili su iz policije.

Upravo na tu temu, policija je, suradnji s Istarskom županijom, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Zdravom Istrom, izradila i edukativni letak za građane o tome kako djecu zaštititi od vrućina i od utapanja tijekom ljetnih mjeseci.

Uz podršku Turističke zajednice Istarske županije, letak je preveden na engleski, njemački i talijanski jezik kako bi bio razumljiv i turistima.  

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