Oštećeni i pokvareni džepni sat Mahatme Gandhija na dražbi prodan za više od 13.000 eura

Posrebreni švicarski sat Mahatma Gandhi je 1944. godine u znak zahvalnosti poklonio djedu muškarca koji je sat ponudio na aukciji, piše BBC. Prodan je na dražbi za više od 13.000 eura

<p>Procjenjivalo se da će na nadmetanju što ga je u petak organizirala dražbovna kuća 'East Bristol Auction' dosegnuti cijenu od oko 11.000 eura.</p><p>Aukcionar <strong>Andrew Stowe</strong> je otkrio da je kupac kolekcionar iz Sjedinjenih Država.</p><p>Naočale za koje se vjeruje da ih je nosio Gandhi u kolovozu ove godine prodane su za više od 290.000 eura.</p><p>"Nakon nevjerojatne cijene postignute za Gandhijeve naočale u kolovozu bili smo zatrpani potražnjom za predmetima koji su pripadali Gadhiju", rekao je Stowe.</p><p>Među takvim je predmetima bilo novčića, fotografija i slika, no "kad smo došli do ovog sata oduševili smo se", dodao je.</p><h2>Dio povijesti </h2><p>Sat je nekada bio u vlasništvu <strong>Mohanlala Sharme</strong>, stolara i velikog Gandhijeva simpatizera.</p><p>Godine 1936. on je upoznao ovoga velikog borca za ljudska prava i ponudio mu svoje usluge, a u znak zahvalnosti Gandhi mu je 1944. godine poklonio sat, koji je 1975. naslijedio Sharmin unuk.</p><p>"Ovo je nevjerojatan dio povijesti, a čičnjenica da je sat oštećen i pokvaren samo pridonosi njegovu šarmu", kaže Stowe.</p><p>"Kad samo pomislim da ga je Gandhi koristio godinama, a zatim ga je poklonio vjernome prijatelju koji ga je također čuvao godinama..., to je uistinu vrijedno divljenja."</p>