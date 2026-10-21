Ostojić o Torcidi i nacističkim ispadima: 'Dotaknuli smo dno dna! Sve zapne na kaznama...'

Jesu li nacistički ispadi dijela navijača bili unaprijed pripremljeni, je li policija trebala ranije reagirati i zašto neki počinitelji, unatoč brojnim prijavama, godinama ne budu kažnjeni? O tim je pitanjima u RTL Direktu govorio bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić. Osvrnuo se na događaje u Splitu, postupanje policije, objavu fotografija osoba za kojima se traga te odnos politike prema huliganizmu.

Ostojić smatra da je važno što su posljednji događaji otvorili pitanje odgovornosti za takve ispade.

- Svi znaju da je to sramota. Međutim, ne treba samo deklarativno osuđivati sramotu. Mislim da je dobro da se ovo napokon dogodilo, da smo dotaknuli dno dna i da je napokon došlo do situacije da oni koji su nešto organizirali moraju biti u bijegu - rekao je.

'Policija je odabrala bolju taktiku'

Na pitanje je li policija trebala odmah reagirati na skandiranje tijekom navijačkog mimohoda, Ostojić je odgovorio da bi takva intervencija mogla izazvati ozbiljne nerede.

Istaknuo je da je policija, prema njegovoj procjeni, odabrala taktiku koja je omogućila prikupljanje dokaza i naknadno prijavljivanje osumnjičenih.

- Da su oni upali u korteo i pokušali u tom trenutku spriječiti taj mimohod zbog tih povika, imali bismo ozbiljne nerede. Odlučili su se za bolju varijantu, a to je da sve pripreme, snime i budu spremni te iste počinitelje prijaviti - kazao je.

Ostojić je pritom upozorio na problem ponavljanja sličnih incidenata bez, kako smatra, odgovarajućih posljedica za počinitelje.

Prema njegovim riječima, među 23 prijavljene osobe spominje se ukupno 424 kaznenih djela i prekršaja. Naglasio je da prijave i raniji postupci sami po sebi ne znače da je netko pravomoćno osuđen, ali je istaknuo da dugotrajnost postupaka stvara problem.

'S policijom se nema što pregovarati'

Bivši ministar kritizirao je način na koji se vodstvo policije javno postavilo prema navijačkoj skupini.

- Za mene je neprihvatljivo da ravnatelj policije plačući na televiziji govori o tome kako Torcida neće komunicirati s njima. S njima se nema što pregovarati - rekao je Ostojić.

Podsjetio je i na ranije incidente povezane s navijačima te ocijenio da izostanak sankcija može potaknuti ponavljanje takvog ponašanja.

Ipak, odbacio je tezu da se problem može svesti na strah policajaca od Torcide. Pohvalio je rad policijskih službenika u Splitu, istaknuvši da veći problem vidi u političkom miješanju u njihov posao i u onome što slijedi nakon policijskih akcija.

- Najveći, pravi problem je izostanak onoga što bi trebalo uslijediti nakon policijske akcije. To demotivira policajce - poručio je.

Treba li policija objavljivati fotografije osumnjičenih?

Ostojić se osvrnuo i na polemike oko objave fotografija osoba za kojima policija traga.

Smatra da u ovom slučaju nema razloga za tvrdnje da je riječ o nedopuštenom javnom prozivanju, jer je svrha objave potraga za osumnjičenima koji nisu dostupni policiji.

- Ovdje se ne radi o bilo kakvim fotografijama ljudi. Radi se o osobama koje su nedostupne i koje su pobjegle. Govorimo o osobama koje su osumnjičene za počinjenje kaznenog djela. Prema tome, tu je i ministar u pravu. To su osobe za kojima se traga i iz tog su razloga fotografije objavljene - rekao je.

Dodao je da objava fotografija, prema njegovu mišljenju, nije poziv na linč, nego dio potrage za osumnjičenima.

Jesu li ispadi bili politička poruka Plenkoviću?

Komentirajući teoriju da su incidenti mogli biti poruka premijeru Andreju Plenkoviću zbog pitanja stadiona u Splitu, Ostojić je rekao da Torcida djeluje kao organizirana skupina koja zna oblikovati svoje poruke.

Pritom je spomenuo i rasprave o izgradnji stadiona u Splitu i Zagrebu, ali naglasio da ne želi izravno povezivati ta dva događaja.

- Torcida je ozbiljna organizirana skupina. To se može vidjeti po svim njihovim ponašanjima. Jako dobro biraju transparente, biraju poruke i tako dalje - kazao je.

Ocijenio je da dio djelovanja skupine ima i političku dimenziju, no osudio je nacističke poruke i veličanje Hitlera.

Ostojić je posebno naglasio da se ponašanje ekstremnog dijela navijača ne smije poistovjećivati sa svim navijačima Hajduka.

- Napokon smo doživjeli pravu stvar, a to je da pravi navijači Hajduka, koji znaju da je Hajduk bijele, a ne crne boje, da je to klub koji je nastao u antifašizmu, a ne u fašizmu i koji nas neće vratiti u ta crna vremena, zvižde na ovakvo ponašanje - rekao je.

'Ne trebaju nam nužno stroži zakoni, nego brže presude'

Na pitanje trebaju li Hrvatskoj strože kazne za huliganizam, Ostojić je odgovorio da postojeći zakonski okvir smatra dovoljnim, ali da je problem u njegovoj primjeni.

- Mi imamo sasvim dovoljne kazne, nego bi suci morali početi raditi tako da to ne budu uvjetne osude i da donose kazne između minimuma i maksimuma, a ne onako kako im padne na pamet. U tome je problem - ustvrdio je.

Kao ključni problem izdvojio je dugotrajnost sudskih postupaka. Smatra da bi počinitelji morali znati ne samo da će odgovarati za kaznena djela nego i da će postupak biti proveden u razumnom roku.

- Hrvatska je najpoznatija po duljini postupaka. To je stvar koja demotivira policiju, ali jednako tako motivira one koji su spremni počiniti takva djela - rekao je.

Ostojić o svastici na Poljudu: 'Nisam je ja napravio'

U razgovoru se dotaknuo i svastike koja je 2015. godine osvanula na travnjaku Poljuda tijekom utakmice hrvatske reprezentacije protiv Italije.

Ostojić je odbacio tvrdnje da ju je on nacrtao.

- Ne, nisam ja napravio svastiku. To sam puno puta rekao, bez ikakvog problema. A pravo je pitanje zašto je stadion bio prazan - kazao je.

Podsjetio je na posljedice incidenta za hrvatski nogomet i kazne koje je zbog njega izrekla UEFA.

Na kraju razgovora ponovno je istaknuo da se problem huliganizma ne može riješiti samo donošenjem strožih zakona.

Prema njegovim riječima, presudno je da se postojeći propisi dosljedno provode te da počinitelji budu kažnjeni bez dugogodišnjeg čekanja. U suprotnom, upozorio je, izostanak posljedica može dodatno ohrabriti one koji ponavljaju nasilne i ekstremističke ispade.