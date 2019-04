Ostojić traži očitovanje SOA-e o navodnoj špijunskoj aferi

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izjavio je u utorak da je zatražio očitovanje Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) o navodnom djelovanju hrvatske SOA-e u Sloveniji, zbog čega je izbila "špijunska afera" između dvije države.

Slovenski premijer Marjan Šarec sazvao je hitnu sjednicu slovenskog Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog navodnog djelovanja hrvatske SOA-e u Sloveniji. Hrvatski veleposlanik je tim povodom pozvan na razgovor u slovensko ministarstvo vanjskih poslova, a slovenska veleposlanica povučena je na konzultacije u Ljubljanu.

Ostojić: Odgovore mora dati hrvatska Vlada

Nakon što je Šarec ranije izjavio da ga zabrinjava hrvatsko ponašanje, jer je navodno SOA prisluškivala bivšeg slovenskog arbitra u postupku o granici Jerneja Sekoleca i slovensku dužnosnicu Simonu Drenik kako bi diskreditirala arbitražni proces, priča je u ponedjeljak dodatno eskalirala tvrdnjom POP-TV-a da je prvi čovjek Styrije u Hrvatskoj Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitiranje reportaže o prisluškivanju, predstavivši se kao posrednik hrvatske Vlade.

Upitan da komentira slučaj navodne špijunaže i navodni pokušaj Tolja da zaustavi tu priču u slovenskim medijima, Ostojić je odgovorio kako je zatražio očitovanje Sigurnosno obavještajne agencije (SOA).

"Kao i uvijek, ja sam odmah reagirao, zatražio sam očitovanje SOA-e i moram naglasiti da s obzirom na to da slovenski mediji navode da je to bio Vladin predstavnik, prije svega odgovore na to mora dati hrvatska Vlada", poručio je Ostojić.

Indikativno je što je navedeno da se osoba predstavljala kao predstavnik Vlade. Mi smo za nadzor SOA-e i u tom segmentu očekujemo njihovo očitovanje, a Vlada neka se odluči što će napraviti, kazao je.

"Je li se netko predstavljao u ime Vlade, pokušavao nešto riješiti, to ćemo saznati iz očitovanja, a ako bude potrebno i iz svih ostalih radnji koje Odbor ima na raspolaganju", naglasio je.

Ostojić vjeruje da će brzo dobiti odgovor, a ako bude potrebno na sjednici će se utvrditi i postoji li potreba za daljnjim koracima Odbora.

Ne želeći ništa prejudicirati, Ostojić je podsjetio na nedavnu sličnu situaciju s objavama u BiH medijima o aferi u kojoj je hrvatska SOA navodno regrutirala islamističke ekstremiste. Pokazalo da je upravo ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, koji je bio izvor tih optužbi, pod istragom tužiteljstva BiH za uznemiravanje i odavanje tajni, ističe Ostojić.

Tuđman: Navodi o špijunaži su opravdanje za ponašanje Slovenije

Član saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Miroslav Tuđman ustvrdio je u utorak da je pozadina priče o djelovanju hrvatske Sigurnosno-obavještajne službe (SOA) u Sloveniji pokušaj pronalaska opravdanja za ponašanje Slovenije prema Hrvatskoj.

Tuđman je Hini izjavio da tvrdnje o SOA-inom prisluškivanju bivšeg slovenskog arbitra Jerneja Sekoleca i slovenske dužnosnice Simone Drenik treba gledati u kontekstu nedavne izjave slovenskog premijera Marjana Šareca.

Šarec je nedavno izjavio kako je Hrvatska još daleko od članstva u Schengenskom prostoru te da postupak ulaska u Schengen prolongira evaluacijska komisija, pa su još daleko od točke u kojoj bi se moglo govoriti o nekakvoj slovenskoj blokadi.

"Ovu tezu o izjednačavanje odgovornosti za slovensku kontaminaciju pregovora treba gledati u tom kontekstu", kazao je Tuđman i dodao da je to pokušaj pronalaska opravdanja za slovenske poteze prema Hrvatskoj.

Podsjetio je da nakon dolaska novog slovenskog premijera nema kontakta između hrvatske i slovenske vlade ni na najvišoj niti na ministarskoj razini, osim sporadičnih susreta na međunarodnim susretima.

"Pozadina cijele priče je da se nađe opravdanje zašto se Slovenija tako ponaša", zaključio je.

Klisović: To je jedna politička igra, pucanj u prazno

O navodnoj špijunskoj aferi oglasio se i Joško Klisović (SDP) koji napominje da je teško reći zašto je slovenski premijer izašao s takvim optužbama bez ikakvih dokaza.

- Puno bi primjerenije bilo, ako ima neke dokaze da ih prezentira hrvatskom premijeru i da tako razriješe pitanje jer se o radi obavještajnih službi ne govori u javnosti. Više mislim da je to jedna politička igra slovenskog premijera kojim želi pritisak izvršiti na hrvatsku stranu da prihvati arbitražnu presudu. Mislim da je to ustvari pucanj u prazno, a epilog svega bit će napetiji odnosi Hrvatske i Slovenije što nam stvarno ne treba - rekao je.

Klisović napominje da je jednako tako hrvatski premijer mogao optužiti slovensku obavještajnu službu za rad na hrvatskom teritoriju.

- To se ne radi između dvije države Europske unije, postoje razni formati suradnje uključujući i obavještajnih agencija. ne vidim ništa nego određeno politikantstvo kao razlog ovog istupa slovenskog premijera - zaključio je.

Petrov: To je slovenski pokušaj saniranja štete oko arbitraže

Mostov predsjednik i saborski zastupnik Božo Petrov ocijenio je kako je nova špijunska afera slovenski pokušaj saniranja štete oko hrvatsko-slovenske arbitraže.

Upitan je li on politički zaštitnik šefa kabineta ravnatelja SOA-e Davora Franića, kao što navode slovenski mediji, Petrov je odgovorio kako on nije ničiji politički zaštitnik .

"Nemam pojma, ja nisam ničiji politički zaštitnik, ne samo iz sigurnosno-obavještajnih službi nego bilo kojeg djelatnika. Pored svih zakona koje Hrvatska ima, definitivno ne treba bilo kojem službeniku nekakva politička zaštita, ne bi bilo dobro", rekao je Petrov.

Kaže da Franića poznaje iz vremena dok je bio potpredsjednik Vlade, što je "nešto potpuno normalno".

"Znam ga iz službenih kontakata. Ono što sam iz naslova mogao vidjeti, nakon onakvog debakla kojeg je Slovenija imala oko arbitraže, ovo je čisto saniranje štete, pa u tom svjetlu promatrajte sve što se događa", poručio je Petrov.

Smatra da se Slovenija mora pomiriti s propašću arbitraže, a ne na ovakav način pokušati sanirati štetu.