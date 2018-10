Ostojić: Ulazak u Schengen do 2020. je nemoguć, pusta želja

Ranko Ostojić je u emisiji 'Točka na tjedan' na N1 televiziji rekao kako se BiH ne može nositi s migrantskom krizom jer su siromašni i ne mogu napraviti kvalitetne prihvatne centre.

Očekuje da će sada krenuti još jedan val migranata prema Hrvatskoj jer se približava hladno vrijeme i sada svi vide posljednju šansu da se probiju do EU.

- Mi nemamo žicu na granici, nemamo fizičke prepreke, međutim još je gore od toga kad čujete ovu 'pendrek situaciju', redovito ozljeđivanje, sad već imamo i atmosferu da dolazi do sukoba, bacanja kamenja i slično... Danas je bitno različita situacija od prije tri godine, kako u EU, tako i u RH. Mijenja se javno mnijenje, raspoloženje. Ono što mislim da je neprihvatljivo, Hrvatska pored toga što brani granicu mora istovremeno poštovati i međunarodne konvencije. Onaj tko zatraži međunarodnu pomoć, mora mu biti omogućen postupak. Hrvatska to mora provesti - rekao je Ostojić.

- Europa igra dvostruku igru, s jedne strane licemjerno priča o tome kako treba poštivati europske standarde i međunarodne konvencije, a s druge strane u tišini zapravo podržava sve ono što u ovom trenutku, na vrlo incidentan način, događa na granici RH, koja je u ovom trenutku izložena. Mislim da je osnovni problem EU, a ne Hrvatska. Hrvatska je u ovome ucijenjena time da ako ne bude izvršavala obveze, neće ući u Schengen. Iako to nije jedan od glavnih uvjeta. Mislim da je tu glavni krivac EU. Za Hrvatsku je najopasniji trenutak, ako se ta koncentracija u BiH poveća na više desetaka tisuća, ti ljudi će pronaći put na najgore moguće mjesto, a to je da krenu prema moru, prema turističkim središtima. Onda tek nastaje ozbiljna opasnost za RH - zaključio je.

Osvrnuo se i na izručenje Ivice Todorića te rekao kako očekuje da će proći rutinski jer policija ima profesionalce koji su sasvim sposobni kvalitetno odraditi taj zadatak.

Jedan od glavnih ciljeva ove Vlade je ulazak u Schengen, a premijer je najavio da će to biti do početka 2020. godine. Bivši ministar unutarnjih poslova nije tako optimističan.

- Nije ovo prvi put da se govori o datumima. Prije se govorilo o 2018., ja sam izjavu o spremnosti predao 2015. godine. Iz tog vremena ide evaluacija, mi još nismo prošli ni tehničku evaluaciju. Podsjetit ću, 2011. su Bugarska i Rumunjska prošle tehničku evaluaciju, a još nisu primljene u Schengen. Schengen treba biti zajednički interes, u ovom trenutku suradnja između Vlade i svih onih koji bi trebali sudjelovati nije kvalitetna. Oni koji bi trebali izvršavati te obaveze propuštaju priliku. O tome se u Saboru ne govori, ne raspravlja na javnim sjednicama, a podaci su označeni tajnom. Mogu li vjerovati premijeru da ćemo 2020. ući? Ja to ne znam, ali mogu reći da je to nemoguće. Dosad nismo prošli tehničku evaluaciju, a nakon nje sve zemlje to moraju ratificirati. To je u ovom trenutku samo pusta želja - kaže Ostojić.