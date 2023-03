Oštra poruka novog zadarskog nadbiskupa: Imovina Crkve nije tu da svećenici sebe osiguraju

Nadbiskup Milan Zgrablić na prvoj sjednici Svećeničkog vijeća Zadarske nadbiskupije u petogodišnjem mandatu u subotu je iznio duhovne poticaje u prilog radu vijeća te kako vidi njegovu ulogu u kreiranju pastorala mjesne Crkve, piše 057info. Predstavio jestatističke podatke o crkvenom ustroju Zadarske nadbiskupije, što uključuje urede i ustanove.

- Nismo mi poduzeće, nego Crkva u kojoj je Krist glava, a mi smo udovi. Različiti smo i trebamo se poštivati u našoj različitosti, ali funkcionirati kao jedno tijelo. Ako je jedan ud bolestan, onda cijelo tijelo trpi - rekao je mons. Zgrablić i istaknuo da se na različitosti gleda kao na bogatstvo, a ne na ono što dijeli.

Komentirao je i služenje te istaknuo da materijalna dobra Crkve nisu tu da kler sebe osigura i da to nisu njihova dobra kao pojedinaca.

- Upravljanjem materijalnih dobara pokazujemo da ta dobra moraju služiti dobru Crkve, zajednice. Ako ne služi dobru zajednice, to je zloupotreba dobra koje imamo - poručio je.

Govoreći o strukturi nadbiskupije, istaknuto je da Zadarska nadbiskupija ima 151.500 stanovnika, od toga 138.803 katolika

Predstavili su i novi pravilnik Zadarske nadbiskupije usklađen s odredbama Središnje ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika HBK i u kontekstu novih okolnosti s obzirom na uvođenje eura. Definirali su upravljanje sredstvima kojima Crkva raspolaže, a odnose se na gradnju novih crkava, uzdržavanje crkvenih objekata i za karitativnu djelatnost. Iz toga fonda najmanji dio sredstava koristi se za uzdržavanje klera jer župe vode brigu o svojim župnicima.

- Župe su dužne uzdržavati svoje župnike, osim u iznimnim situacijama gdje su župe male pa to ne mogu činiti, tada Ustanova za uzdržavanje klera dijelom uzdržava pojedine župnike. Financije su pomoć u temeljnom i glavnom poslanju, a to je briga za duše i spasenje duša. Za rad su potrebni prostor i opremanje ljudi koji rade u pojedinoj službi. Financije su pomoć jer ljudi su duhovna, ali i tjelesna, materijalna bića. Čovjek je cjelovito biće i te dvije dimenzije i potrebe ne mogu se odvajati jedno od drugoga. Stoga su nam za provedbu duhovnih stvari koje su ključne u poslanju Crkve nužna materijalna sredstva. Sva sredstva kojima se Crkva služi isključivo su u službi poslanja Crkve, a to je evangelizacija i rad s dušama - istaknuo je don Mario Akrap.

