Oštra rasprava u Otvorenom oko otpada: 'Kako puno neistina u tako malo vremena'

Plan sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koji bi prema najavama Vlade trebao biti uklonjen u roku od 18 mjeseci, izazvao je oštru raspravu u emisiji HRT-a Otvoreno. Prema planu sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću - rok za četiri faze sanacije je 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada.

Predstavnici građanskih inicijativa i udruga su razočarani jer su, kažu, dobili prezentaciju određenih činjenica koje su već znali.

Vjekoslav Bušić iz Građanske inicijative Gospić je naš dom istaknuo je da građani nisu zadovoljni predstavljenim planom sanacije jer smatraju da je preopćenit i da ne daje jasne odgovore o rokovima provedbe pojedinih faza.

- Mi smo već na samom sastanku jasno iskomunicirali da nismo zadovoljni planom sanacije u smislu da je on preopćenit. Predstavljeni su nam određeni podaci koje već znamo, određene metode sanacije za koje smo već prije znali i o kojima smo razgovarali na sastanku 28. srpnja u Vladi, rekao je Bušić.

Posebno je upozorio na neodređenost rokova i pitanje početka njihove primjene.

- Kada vidite sve te rokove, oni su potpuno neodređeni. Zapravo uopće ne znate kako će se koji rok po kojoj fazi odvijati. Ne znate je li to rok od početka same sanacije. Vidimo da će i ovaj najkompliciraniji dio sanacije, od 33.000 do 34.000 tona zakopanog otpada, zapravo morati proći određene predfaze, od dobivanja dozvola, izrade elaborata i tako dalje, da bi se krenulo u samu sanaciju, objasnio je.

Bušić smatra da Vlada nije ispunila očekivanja građana, koji su nakon prethodnog sastanka očekivali konkretniju dokumentaciju i jasniji plan postupanja.

- Mislim da je ovo zapravo bio samo pokušaj dobrog PR-a Vlade, ali još uvijek nismo dobili nikakve konkretne odgovore koje smo očekivali na današnjem sastanku. S obzirom na to da je 28. srpnja bilo predstavljeno da ćemo već danas imati točnu dokumentaciju za nabavu i da ćemo moći puno konkretnije govoriti o nekim stvarima, poručio je Bušić.

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković odgovorila je da je tijekom predstavljanja plana došlo do različitih tumačenja njezinih izjava o rokovima te je ponovno objasnila dinamiku sanacije.

Prema njezinim riječima, za svaku od četiri faze predviđeni su zasebni rokovi, dok se ukupno trajanje sanacije procjenjuje na 18 mjeseci.

- Mi smo predstavili projicirane rokove za sve četiri faze te sam dodatno odgovorila na pitanje kada bi ta lokacija u cijelosti mogla biti sanirana. Objasnila sam da će se, prema odluci Vlade, neopasni otpad sanirati u 45 dana, a rasuti otpad u 12 mjeseci, prema prihvaćenoj ponudi zajednice ponuditelja, pri čemu ciljamo na to da plan izvedbe predvidi kraće rokove jer mislimo da je to moguće i dopušteno zakonom, rekla je Vučković u Otvorenom.

Za sanaciju zakopanog dijela otpada predviđeno je najviše 13 mjeseci od trenutka početka radova, odnosno uvođenja izvođača u posao.

Ministrica je objasnila i da plan uključuje postupke koji prethode samoj sanaciji, među kojima su izrada elaborata gospodarenja otpadom te postupak ocjene povezan s predobradom i separacijom otpada.

- Za sanaciju zakopanog dijela otpada od trenutka započinjanja, dakle uvođenja u posao, predvidjeli smo maksimalno 13 mjeseci. U planu sanacije za određeni postupak koji uključuje predobradu i separaciju predviđeni su izrada elaborata gospodarenja otpadom i postupak provedbe ocjene. Proučili smo slične primjere i zato smo predvidjeli jedan mjesec, koji je uključen u tih 13 mjeseci. To sve piše u cjelovitom planu sanacije, istaknula je.

Vučković je potvrdila da je za cjelokupnu sanaciju predviđeno 18 mjeseci, ali je upozorila da postoje rizici koji bi mogli utjecati na dinamiku radova.

Među njima su čekanje odobrenja za prekogranične postupke te mogući incidenti i druge nepredviđene okolnosti. Posebno je pojasnila zašto je ukupni rok dulji od vremena predviđenog za sanaciju zakopanog otpada. Riječ je o četvrtoj fazi, koja se odnosi na otpad smješten u skladištu, a čije uklanjanje ne može početi odmah.

- Osamnaest mjeseci navela sam zato što za onaj četvrti otpad, koji je u skladištu, nije moguće započeti postupak odmah. Trebamo ukloniti rasuti otpad koji je prislonjen uz silose i pripremiti, samo za taj dio projekta, određenu projektno-tehničku dokumentaciju koja uzima u obzir da je taj otpad smješten u zgradi koja vjerojatno ima i problematičnu statiku te neke druge okolnosti, rekla je ministrica.

Dodala je da je zbog toga ukupna sanacija predviđena na 18 mjeseci jer će radovi na tom dijelu započeti nešto kasnije. Pritom je naglasila da otpad u skladištu ne onečišćuje okoliš.

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić ocijenila je da je od otkrivanja slučaja ilegalnog zakopavanja otpada u Gospiću prošlo previše vremena te da su nadležna tijela trebala reagirati ranije.

- U svakom slučaju, nakon godinu i pol, dvije, otkad se saznalo za ovaj slučaj, za aferu s ilegalnim zakopavanjem otpada, i to opasnog otpada, u Gospiću, prošlo je previše vremena. Sve se ovo trebalo i moglo dogoditi puno prije. Naime, ako su ovi rokovi točni, mi bismo danas već imali očišćeno cijelo područje da se reagiralo na vrijeme, rekla je Radojčić.

Smatra da predstavljeni plan nije dovoljno razrađen i da se njegova provedba temelji na nizu uvjeta koji tek trebaju biti ispunjeni. Radojčić je upozorila i na odnos rokova za sanaciju rasutog i zakopanog otpada.

- Ono što je također vrlo zanimljivo jest da je u postupku nabave koji je okončan, u kojem je odabrana zajednica ponuditelja za 4500 tona rasutog opasnog otpada, vrijeme potrebno za sanaciju 12 mjeseci, što je gotovo identično potrebnom roku za sanaciju 33.000 tona zakopanog otpada, koji zapravo vjerojatno treba proći neku predobradu, rekla je.

Dodala je da treba uzeti u obzir i postupke povezane s ocjenom i procjenom utjecaja na okoliš, koji, prema njezinim riječima, ponekad mogu trajati i godinu dana.

- Tako da je cijeli ovaj plan sanacije, prezentiran na ovaj način, dosta neozbiljan. Složila bih se da je riječ o umanjivanju štete zbog kasnog reagiranja na cijeli ovaj slučaj, poručila je.

Radojčić je podsjetila i na ranije postupanje nadležnih institucija, ustvrdivši da se za slučaj znalo znatno prije predstavljanja plana sanacije. Prema njezinim riječima, nadležna tijela za slučaj su saznala sredinom 2023. godine, a Državni inspektorat prve je analize sastava otpada proveo sredinom 2024.

Prisjetila se i sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša u lipnju 2024., kada je pomoćnika glavnog državnog inspektora pitala o rezultatima analiza.

- Pitala sam jesu li provedene analize i što su pokazale, budući da su neki mediji već govorili da je riječ o opasnom otpadu. Tada nas je pomoćnik glavnog državnog inspektora uvjeravao da nema razloga za zabrinutost prema rezultatima provedenih analiza, rekla je Radojčić.

Osvrnula se i na zahtjeve Građanske inicijative Gospić je naš dom za prekrivanje opasnog otpada na području na kojem je zakopan, kako bi se spriječilo prodiranje štetnih tvari u podzemne vode. Ustvrdila je da je Ministarstvo zaštite okoliša taj zahtjev ignoriralo, kako joj se čini, s podsmijehom.

Ministrica Vučković oštro je odbacila kritike Dušice Radojčić, posebno njezine tvrdnje o postupanju Ministarstva prema zahtjevu građanske inicijative za prekrivanje otpada.

- Kako puno neistina u tako malo vremena? Prvo, gospođa Dušica Radojčić, koja nikada nije napravila nijedan plan sanacije niti je ovaj pročitala, nema ni znanja da ocijeni taj plan sanacije, a on će biti dostupan svima, odgovorila je Vučković.

Odbacila je i tvrdnju da je Ministarstvo s podsmijehom odbilo zahtjev za prekrivanje otpada.

- Drugo, gospođa Radojčić govori neistinu da smo mi s podsmijehom odbili inicijativu u vezi s prekrivanjem zakopanog otpada jer je inicijativa poslala jednu ponudu Ličko-senjskoj županiji, koja ju je nama proslijedila, za prekrivanje rasutog otpada. Mi smo zatražili pisani odgovor USKOK-a možemo li to napraviti u tom trenutku te nam je isto tako pisano odgovoreno da ne možemo, objasnila je ministrica.

Vučković je odbacila i tvrdnje o čekanju te je postupanje u Gospiću usporedila sa sanacijom zagrebačkog odlagališta Jakuševec.

- Treće, nije se čekalo. Pogledajte, Jakuševac vam sada radi analizu za procjedne vode, znamo kada su bili odroni. Dakle, mi letimo u odnosu na takve situacije, mjerimo sve, za razliku od drugih, obavještavamo javnost o svemu, rekla je.

Ustvrdila je da javnost nije dovoljno upoznata s mjerenjima i postupcima na Jakuševcu. Na kraju je najavila da će cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću biti javno dostupan u idućim danima.

Dušica Radojčić ponovno je kritizirala postupanje nadležnih institucija u slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću, istaknuvši da s lokacije još ništa nije uklonjeno.

- Danas, više od dvije godine nakon što se doznalo za ovaj slučaj, ni kilogram otpada nije uklonjen s te lokacije. Ovaj pokušaj skretanja teme na Jakuševac zapravo je neuspješan pokušaj da se pokaže kako su svi isti, a nisu, poručila je.

Ustvrdila je da je sustav gospodarenja otpadom omogućio nastanak brojnih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske koja onečišćuju tlo i podzemne vode. Kritizirala je i kadrovske odluke u državnim institucijama, spomenuvši bivšeg ministra Vilija Beroša i glavnog državnog inspektora.

Predsjednik Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen objasnio je da je za uklanjanje 4500 tona rasutog opasnog otpada proveden postupak nabave i odabrana zajednica ponuditelja. Vrijednost posla iznosi 8,7 milijuna eura, a u tijeku su žalbeni postupci.

- Kada to prođe, vrlo brzo će se sklopiti ugovor. Taj je rok do 12 mjeseci, ali mi ćemo, kao kod svake sanacije, odmah pristupiti planu izvođenja i vidjeti koji su rokovi mogući kako bi otpad u što kraćem roku, sukladno proceduri i notifikacijama, otišao s lokacije, rekao je Balen.

Druga faza obuhvaća 650 tona neopasnog otpada u 300 velikih vreća, koji će se prema interventnoj mjeri Vlade zbrinuti u cementarama. Balen je naglasio da je Fond proveo više analiza te da će se provoditi dodatne kontrole svake šarže otpada.

Treća, najzahtjevnija faza odnosi se na zakopani otpad, koji će se privremeno prekriti kako bi se spriječilo eventualno procjeđivanje oborinskih voda.

- Odabran je ponuditelj. To će se napraviti u roku od 30 dana, kao privremeno prekrivanje dok se ne krene s iskopima. Kako iskopavanje bude išlo, tako će se ta folija odmotavati, objasnio je Balen. Naglasio je da je cilj trajna i potpuna sanacija te da su sredstva osigurana.

Fond je proveo i istraživanje tržišta jer Hrvatska nema ni energane ni odlagališta opasnog otpada. Domaće i strane kompanije uzimale su uzorke, a njihove se ponude očekuju u narednom razdoblju.

Balen je podsjetio da Fond trenutačno paralelno radi na šest sanacija, uključujući Gospić.

U Poznanovcu, u općini Bedekovčina, riječ je o 13.200 tona opasnog i neopasnog ilegalno odloženog otpada. Odabrana je zajednica ponuditelja, a žalbeni rokovi još traju.

- Ponuditelji su odabrani i za sanaciju ilegalnog otpada u Samoboru. U Pazinu se nalazi približno 8000 tona ilegalno odloženog plastičnog i drugog miješanog otpada, za čiju je sanaciju država također osigurala sredstva, poručio je Balen.