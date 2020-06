Milijuni za gazdu: Mamiću BMW i zaštitare plaća - Dinamo!

Bjeguncu od hrvatskog pravosuđa Dinamo mjesečno za BMW 7 plaća 8000 kuna plus troškove popravaka. Plačaju i čuvare. Ima i dva zaštitara koji ga čuvaju od 0-24. U Dinamu kažu da su ti čuvari: nužni

<p>Prići mu bez dozvole ne može nitko. Uz njega su minimalno dva tjelohranitelja i vozač. Uglavnom se drži uobičajenog rasporeda, a kamo ide i kad te gdje će sjesti, uvijek je dobro promišljeno.</p><p>U kafiću nikome neće okrenuti leđa, uvijek sjedi leđima uza zid, a stol do njega su “smješteni” zaštitari. Želite li Mamiću pristupiti, prvo morate doći do tjelohranitelja, jedan od njih potom odlazi gazdi i kaže mu za vaš upit.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj je bjegunac, a u BiH... laureat</strong></p><h2>Zaštitari od 0 do 24</h2><p>Opisali smo tako lani kako je doći na razgovor sa <strong>Zdravkom Mamićem</strong> u Hercegovini. Neformalni gazda Dinama izuzetno pazi na svoju sigurnost. Ali kako je on imućan čovjek unatoč presudi i optužnicama, pretpostavljalo se da sam može platiti i zaštitare.</p><p>Međutim, tjelohranitelje koji su uz njega još od pokušaja atentata ne plaća Mamić iz svojega džepa, nego sve troškove podmiruje NK Dinamo. A takve usluge su iznimno skupe. Ali ni to nije sve, plaćaju mu i luksuzni BMW 7 vrijedan više od 100.000 eura.</p><p>Informacija da Dinamo plaća zaštitare potvrđena nam je iz dva neovisna izvora.</p><p>Sam klub je odgovorio da imaju s Klemm security ugovore koji uključuju i 'neposrednu tjelesnu zaštitu članova uprave i drugih zaposlenika GNK Dinamo, sukladno sigurnosnoj prosudbi'.</p><p>Zaštitare, prema našim informacijama, klub plaća i njegovu bratu <strong>Zoranu Mamiću</strong>. Braća Mamić su s <strong>Damirom Vrbanovićem</strong> i poreznikom <strong>Milanom Pernarom</strong> nepravomoćno osuđeni prije dvije godine za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama.</p><h2>Dinamo: Zaštita je nužna</h2><p>Zdravko je trebao u zatvor jer je osuđen na 6,5 godina, a mlađi brat može čekati pravomoćnost presude na slobodi pa radi kao sportski direktor kluba. Stariji brat je izbjegao odsluženje kazne bijegom u Hercegovinu, a BiH ga je odbila izručiti Hrvatskoj. Zdravkova formalna funkcija je savjetnik uprave kluba.</p><p>Iz Dinama su objasnili da su unajmili zaštitare jer su zaposlenici kluba u “kontinuitetu žrtve različitih kaznenih dijela”. Pa su podsjetili na pokušaj atentata na Zdravka Mamića, napada na trenera, paljenje automobila članu uprave <strong>Krešimiru Antoliću</strong>, pa “do ostalih javnih prijetnji upućenih članovima uprave kluba i njegovim čelnicima”.</p><p>Mamić je zaštitare na račun Dinama dobio prije tri godine, kad je na njega u Hercegovini pokušan atentat. Ali ih je klub nastavio plaćati i nakon presude i bijega čovjeka koji ih je, prema presudi, oštetio za milijune kuna.</p><h2>Klemm mu dao popust na kolilinu</h2><p>Informaciju da se mjesečni iznosi za zaštitare braći kreću od 100.000 do 200.000 kuna iz kluba su nam službeno opovrgnuli, ali nisu rekli koliko plaćaju:</p><p>- Detalje ne možemo otkrivati zbog poslovne tajne - kažu.</p><p>Ali smo saznali da <strong>Klemm</strong> Security, čiji ljudi su na terenu, sve fakture dostavlja zajedno, od toga što čuvaju braću i ostale pa do sprečavanja izgreda na utakmicama, kad su redovna zaštitarska služba.</p><p>Provjerili smo kolika je uobičajena cijena za tjelohranitelje. Kod Zdravka su barem četvorica koji rade u smjenama po dvojica. Jedan od iskusnih ljudi u poslovima zaštite objašnjava da bi Mamićeva zaštita u Hercegovini mogla biti skupa.</p><p>- On je visokorizična osoba, imao je prijetnje, pokušaj atentata, u sukobu je navodno s dijelom podzemlja. Morate imati profesionalce na terenu koji nose oružje, pregledavaju automobile, pregledavaju restoran, sve to u stranoj zemlji. Sve u svemu, to je od 50 do 100 eura satnice - opisuje nam.</p><h2>Račun za BMW ide na Dinamo</h2><p>Navodno kod <strong>Josipa Klemma</strong>, vlasnika tvrtke, satnica nije tako visoka jer su poslovi zaštite ugovoreni u paketu s drugom zaštitom te na dulji rok. Ali to nije sve.</p><p>Kako je povodom dvogodišnjice bijega objavila Udruga 'Dinamo, to smo mi', koja se protivi Mamićevu vođenju kluba: sin vlasnika Vile Regina, <strong>Mario Vasilj</strong>, potpisao je za Dinamo kao kompenzaciju za smještaj Mamiću.</p><p>Objavili su također da imaju i dokaze da luksuzni BMW 7 također plaća Dinamo. Mjesečna rata leasinga je oko 8000 kuna. Također, kad je Mamić u Hercegovini imao lakšu prometnu nesreću početkom godine, popravak jurilice je platio Dinamo.</p><p>Račun za zamjenu kočnica je bio gotovo 12.900 kuna. Istodobno je Dinamo tražio i dobio novac od države za plaće 14 zaposlenika tijekom korona krize.</p><p>- Sramota je da klub plaća čovjeka koji je bjegunac od pravosuđa. Očekujemo da institucije raščiste kriminal - kaže <strong>Juraj Ćošić</strong>, čelnik Udruge 'Dinamo, to smo mi'.</p>