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Osuđen na 25 godina zatvora za ubojstvo umirovljenika kod Petrinje: DORH objavio detalje

Piše Ivan Jukić,
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Osuđen na 25 godina zatvora za ubojstvo umirovljenika kod Petrinje: DORH objavio detalje
Foto: Edina Zuko
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Policija je nakon opsežnog kriminalističkog istraživanja uhitila osumnjičenika, a iz sisačko-moslavačke policije tada su istaknuli kako su došli do dovoljno dokaza za osnovanu sumnju

Županijski sud u Sisku nepravomoćno je osudio 33-godišnjeg hrvatskog državljanina na 25 godina dugotrajnog zatvora zbog teškog ubojstva počinjenog iz koristoljublja, izvijestilo je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Naime, kazneni postupak vodio se na temelju optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Sisku zbog kaznenog djela teškog ubojstva.

Presuda je objavljena 7. kolovoza 2026. nakon dovršene rasprave, a optuženik je proglašen krivim te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 25 godina. Presuda je zasad nepravomoćna.

Optuženiku je produljen istražni zatvor zbog visine izrečene kazne, a Županijsko državno odvjetništvo u Sisku će nakon što zaprimi pisani otpravak presude i analizira njezin sadržaj odlučiti hoće li podnijeti žalbu.

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Prema ranijim informacijama, riječ je o slučaju koji je potresao mjesto Grabovac Banski kod Petrinje, gdje je 2024. godine pronađen mrtav 66-godišnji umirovljenik Milan Pantelić.

Policija je nakon opsežnog kriminalističkog istraživanja uhitila osumnjičenika, a iz sisačko-moslavačke policije tada su istaknuli kako su došli do dovoljno dokaza za osnovanu sumnju.

Istražitelji su naveli da je zločin povezan s imovinskom koristi. Tijelo žrtve pronađeno je u štali, a obdukcijom je potvrđeno da je muškarac preminuo nasilnom smrću.

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Posebnu pozornost istražitelja privukao je nestanak stada ovaca koje je pokojnik uzgajao. Policija je tijekom istrage razgovarala s većim brojem mještana, koji su dali informacije važne za slaganje cijelog slučaja.

Milan Pantelić bio je poznat u selu kao miran čovjek koji se bavio uzgojem oko 80 ovaca, koje su mu bile dodatni izvor prihoda. 

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