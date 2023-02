Osuđeni za ubojstvo u nevjerici nakon što je čuo kaznu od 12 godina zatvora: "Isuse Bože!"

"Isuse Bože!", uzviknuo je u nevjerici Marko Kartalija nakon što ga je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Željka Skomeršić nepravomoćno osudila na 12 godina zatvora zbog ubojstva prijatelja u piću.

Prema optužnici oni su 23. siječnja 2022. cijelu noć zajedno pili u kući koju je koristio Badanjak u Prozorskoj u Zagrebu da bi ga Kartalija, u 5.20 sati, dva puta ubo nožem dužine oštrice 20 cm. Prvo u lijevu natkoljenicu, a potom i u desnu stranu prsišta nakon čega je Badanjak iskrvario.

- Sudsko vijeće nije prihvatilo vaš iskaz jer je konfuzan, proturječan i suprotan vještačkim nalazima. U tri navrata iznijeli ste tri varijante događaja. Tvrdili ste da vas je oštećeni uhvatio dva puta, da se popiknuo i pao, no da ne znate odakle mu ozljeda noge. Rekli ste i da vas je oštećeni hvatao za vrat i majicu i sam pao na nož i nabio se na njega. No smjer ubodnog kanala ukazuje, utvrdili su vještaci, da je ozljeda prsišta nastala zamahom srednjeg do jakog intenziteta. Također, oštećeni je bio pijan, imao je 2,71 promila alkohola, znatno je fizički slabiji od vas koji niste imali nikakvu ozljedu - kazala je sutkinja Skomeršić objašnjavajući zašto vijeće nije povjerovalo obrani optuženog da je spašavao svoj život.

- Htjeli ste ga ubiti i u tome ste uspjeli. Olakotna okolnost kod odmjeravanja visine kazne je da ste ubojstvo počinili pod odlučujućim utjecajem alkohola, a otegotne su da ste kazneno djelo počinili s izravnom namjerom, kao i način na koji ste ga počinili. Vi ste se s ubijenim poznavali dvadesetak godina no nakon uboda ostavljate ga na podu, odlazite, zaustavljate prolaznika i zovete Hitnu, a potom odlazite doma, tuširate se, perete odjeću i odlazite na spavanje. To ukazuje da ste se prema žrtvi ponijeli bešćutno i bezobzirno. Otegotna je i to što ste već kažnjavani.Prvo za razbojstvo, za što ste dobili uvjetnu kaznu, a potom i za teži oblik razbojstva i krađu, za što ste bili osuđeni na dvije godine i sedam mjeseci zatvora - rekla je sutkinja.

Kako je ubojstvo počinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti od alkohola sud mu je izrekao i obveznu mjeru liječenja od ovisnosti. Kartalija je potom vraćen u istražni zatvor.

