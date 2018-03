Osudili četvoricu Srba koji su ilegalno prebacivali migrante

Četvorica državljana Srbije, u dobi od 19 do 44 godine, osuđena su u Sloveniji na ukupno 34 mjeseca zatvora i novčane kazne zbog ilegalnog dovođenja migranata iz Pakistana koji su organizatorima za put od Srbije do Italije trebali platiti od 3000 do 4000 eura, objavio je u petak koparski list "Primorske novice".

Uhvaćeni su krajem prošle godine, kada je policijska ophodnja zaustavila dva vozila s migrantima kod Podgrada na slovenskoj obali, te optuženi zbog zabranjenog prijelaska državne granice.

Priznali su da su za pojedini prijevoz migranata od Beograda do Italije dobivali od od 800 do 1200 eura.

Kako navode slovenski mediji, slovenske vlasti boje se da će nakon zime i s porastom temperatura doći i do jačanja ilegalnih migracija i trgovine ljudima na tzv. balkanskoj ruti.

Policija je prije tjedan dana objavila da je nakon jednogodišnje istrage uhitila 9 članova međunarodne kriminalne udruge koja je od listopada lani preko hrvatsko-slovenske granice na području djelovanja koparske policijske uprave u Sloveniju dovela najmanje 80 migranata. Za put od Kosova do Italije naplaćivalo im se od 3 do 4 tisuće eura, a radilo se o osobama kojima je već ranije bio zabranjen ulaz u Schengensko područje.

Za kazneno djelo ilegalnog prelaska granice i državnog ozemlja u Sloveniji se može izreći kazna zatvora do čak osam godina, a uobičajene su i novčane kazne.