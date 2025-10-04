Obavijesti

News

NAKON NAPADA U MANCHESTERU

Osumnjičeni za pripremanje i poticanje terorizma: Britanska policija ispitala je šest ljudi...

Piše HINA,
Osumnjičeni za pripremanje i poticanje terorizma: Britanska policija ispitala je šest ljudi...
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

U četvrtak se 35-godišnji Jihad al Shamie, britanski državljanin sirijskog podrijetla, automobilom zabio u ljude ispred sinagoge na blagdan Jom Kipur, nakon čega je nožem napao okupljene...

Britanska policija je ispitala u subotu šest osoba osumnjičenih za "pripremanje i poticanje terorističkih djela" vezano uz napad na sinagogu u Manchesteru u kojem su dvije osobe poginule, a tri teško ozlijeđene.

U četvrtak se 35-godišnji Jihad al Shamie, britanski državljanin sirijskog podrijetla, automobilom zabio u ljude ispred sinagoge na blagdan Jom Kipur, nakon čega je nožem usmrtio dvojicu muškaraca i nekoliko teško ozlijedio. Policija je naglasila da njegovo ime nije bilo zabilježeno u evidencijama programa Prevent, vladinog sustava za praćenje i prevenciju radikalizacije, ali je nedavno protiv njega podignuta optužnica za silovanje i bio je uvjetno pušten.

Unatoč pozivima vlade i policije da se ne prosvjeduje nakon napada na židovsku zajednicu, propalestinski skupovi u subotu su planirani, uključujući i one u Londonu.

"Pozivam sve one koji razmišljaju o prosvjedu da priznaju i poštuju bol britanskih Židova", napisao je premijer Keir Starmer u subotu na X-u. "Ovo je vrijeme žalosti. Ovo nije vrijeme za poticanje napetosti i uzrokovanje daljnje patnje. Ovo je vrijeme da se budemo solidarni, da se držimo skupa", dodao je.

Na londonskom trgu Trafalgar održao se prosvjed u znak podrške Palestinskoj akciji, skupini označenoj u Ujedinjenom Kraljevstvu kao "terorističkoj".

"Defend Our Juries", aktivistička skupina osnovana 2020., koja stoji iza organizacije skupa za Palestinsku akciju, odlučila je izraziti "solidarnost" sa židovskom zajednicom na način da održi prosvjedni skup.

Udruga smatra da bi odgoda skupa "riskirala poistovjećivanje postupaka Države Izrael s postupcima Židova diljem svijeta, kao što to nastoji učiniti izraelski premijer Benjamin Netanyahu", rekao je glasnogovornik aktivista.

Napad na sinagogu u Manchesteru, kojeg je vlada premijera Starmera nazvala "terorističkim činom", bio je jedan od najgorih napada usmjerenih protiv židovske zajednice u Europi od napada Hamasa u Izraelu 7. listopada 2023., koji je izazvao rat u Gazi.

U Manchesteru, na sjeveru Engleske, domu jedne od najvećih židovskih zajednica u Ujedinjenom Kraljevstvu, u subotu su na snazi pojačane policijske ophodnje. Policija je posebno povećala svoju prisutnost u blizini bogomolja, škola i ostalih židovskih institucija.

