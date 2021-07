Dvojica 18- godišnjaka, uhićenih zbog sumnje da su oteli i seksualno iskoristili 14-godišnjakinju na krovu nebodera na području Splita, pušteni su da se brane sa slobode. Zatvor na Bilicama napustili su mjesec dana nakon što su uhićeni, a u istražnom zatvoru bili su zbog opasnosti utjecaja na svjedoke.

Kako su svi ispitani, ne postoji više osnova za njihovo zadržavanje. Oni su prijavljeni za protupravno oduzimanje slobode i spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina.

Istraga u ovom slučaju koji je zgrozio javnost još uvijek traje, a podizanje optužnice tek se očekuje.

Podsjetimo, dvojica mladića susreli su djevojčicu u parku i počeli je nagovarati da pođe s njima. Djevojčica je bila s prijateljicom, ali njihov interes nije bio prijateljica.

Nju su usput izgurali iz priče, a 14-godišnjakinju silom uvukli u lift nebodera, odvukli na krov zgrade i tamo se zaključali, silovali i bludničili nad njom.

Kako nije u dogovoreno vrijeme došla kući, u potragu za njom krenuo njezin brat koji ju je naposlijetku i pronašao, najvjerojatnije zahvaljujući upravo prijateljici s kojom je bila.

- S ljudske strane i majčinske to je zastrašujuće. I da je ona starija djevojka, to što su oni pušteni je strašno, a mi ovdje govorimo o djetetu. S obzirom na sve okolnosti pitanje je hoće li ta djevojčica imati hrabrosti izlaziti iz kuće ili će strepiti hoće li ih sresti negdje. Ne moraju oni osobno dolaziti zastrašivati je, ali mogu nagovoriti nekoga da je uznemirava. Zaista ne znam kako bi se tu djevojčicu moglo zaštititi, pa valjda bi trebala postojati humanija pravna praksa od ove postojeće jer to sa zabranama pristupa je komično – kazala nam je psihologinja Mirjana Nazor.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba te stalna sudska vještakinja nije željela komentirati navedeni slučaj iz Splita, ali iz svog profesionalnog iskustva zna kako se stvari vrlo često razvijaju.

- Nažalost, znam mnoge žrtve seksualnog zlostavljanja koje su bile izložene dodatnim zlostavljanjima time što su se zlostavljači namjerno susretali s njima podsmjehujući se. Oni bi svojim žrtvama verbalno i neverbalno prijetili i na taj način im pokazivali da se njima neće dogoditi ništa nego da će one biti te koje će izgubiti spor. Time bi kod žrtve povećavali osjećaj nelagode, srama, stigmatizacije, nesigurnosti, ali nažalost, i žaljenja što su ikad to prijavili – kaže nam Buljan Flander.

Pravni okviri su takvi da se osumnjičenike moralo pustiti iz istražnog zatvora, ma koliko god to javnosti izgledalo strašno.

- Ne mogu ulaziti u konkretan slučaj, ali kad je riječ o teškim kaznenim djelima, ako nema sumnje da će ponoviti djelo, da će utjecati na svjedoke, ili ako se radi o osobito teškim kaznenim djelima djelima, nema razloga osumnjičenika zadržavati u istražnom zatvoru, postupak se naprosto mora poštovati – kaže nam Lana Petko Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda i predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Podsjetimo i na slučaj sa zadarskog suda za koji su sedmorica mladića osumnjičena da su gotovo godinu dana, od kolovoza 2018. do srpnja 2019. silovala tada 15-godišnju djevojčicu. Suđenje u tom počelo je krajem ožujka ove godine pred sudskim vijećem Županijskog suda za mladež u Zadru.

U vrijeme počinjenja kaznenih djela za koja se sumnjiče, trojica mladića su bila punoljetna, dvojica mlađi punoljetnici, a dvoje maloljetnici. Mladići su prvo pušteni da se brane sa slobode, ali nakon pritiska javnosti, vraćeni su u istražni zatvor. Optužnica je podignuta u svibnju, a potvrđena u prosincu prošle godine. Suđenje je zatvoreno za javnost.