Karlovac: Osumnjičen da je spolno zlostavljao dijete, a sudac ga pustio na slobodu!

U Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu ispitan je muškarac (38) zbog sumnje na počinjenje niza teških kaznenih djela, uključujući teško kazneno djelo protiv spolne slobode, nasilje u obitelji, povredu djetetovih prava i zadovoljenje pohote pred djetetom. Iako je tužiteljstvo tražilo određivanje istražnog zatvora, sudac istrage ga je pustio na slobodu uz mjere opreza, stoji u priopćenju DORH-a.

Postoji osnovana sumnja da je 38-godišnji osumnjičenik od kraja 2023. do kraja studenoga 2025. godine na širem području Karlovačke županije počinio teško kazneno djelo protiv spolne slobode, povrijedio djetetova prava i zadovoljavao pohotu pred djetetom mlađim od petnaest godina.

Tereti ga se i da je u razdoblju od 2017. do kraja studenoga 2025. počinio kazneno djelo nasilja u obitelji. Nakon ispitivanja, Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Karlovcu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika. Razlozi za to bili su opasnost od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

Međutim, sudac istrage odbio je prijedlog tužiteljstva te je 38-godišnjaku odredio mjere opreza: zabranu približavanja žrtvama i zabranu uspostavljanja i održavanja izravne ili neizravne veze sa žrtvama. Tužitelji su se na tu odluku žalili.