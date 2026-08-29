Osveta! Most je krenuo u žestoku zelenu ofenzivu protiv Plenkijeva tehnokratskog HDZ-a
Mostov cilj nije demontirati HDZ nego napraviti remont. Plenkovićev HDZ za njih predstavlja izdaju izvornih ideala, a s obzirom na to da su izbačeni iz Vlade 2017., rat ima i osvetničku notu, piše Rašeta za Express
Ništa ideologija, samo ekologija - tako bi nekako politički nevježa, koji ne zna s kim ima posla, protumačio gospićku ofenzivu Mosta. Grmoja, Troskot i društvo već dugo jašu na valu ličke afere, postajući najglasnijim zaštitnicima okoliša u Hrvatskoj. Od devastacije vrela Une pa do toksičnog otpada u Lici oni se bore ne žaleći, kako je rekao Grmoja, da u toj borbi polože ni svoj život.