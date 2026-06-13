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OSVETA ŠIMUNIĆU? 'Teško da Plenković nije znao za akciju' HDZ: 'Nema to veze s aferama'

NOVI EXPRESS Ne zna se što je gore kod Uskokova upada u dom gradonačelnika Oroslavja 20 dana nakon ostavke Mateše - da je Plenki za to znao ili da je Turudić to radio na svoju ruku