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Foto: Emica Elvedji, Davor Puklavec/PIXSELL
POZADINA UPADA U ZORU PLUS+

OSVETA ŠIMUNIĆU? 'Teško da Plenković nije znao za akciju' HDZ: 'Nema to veze s aferama'

Piše Igor Alborghetti, Anamarija Burazer, Luka Safundžić,

NOVI EXPRESS Ne zna se što je gore kod Uskokova upada u dom gradonačelnika Oroslavja 20 dana nakon ostavke Mateše - da je Plenki za to znao ili da je Turudić to radio na svoju ruku

Na Viktora Šimunića, nezavisni gradonačelnik Oroslavja koji je posljednjih mjeseci postao jedno od najprepoznatljivijih lica borbe za transparentnost i protiv korupcije u hrvatskom sportu, udario je Uskok zbog sumnji vezanih uz organizaciju manifestacije Advent u Oroslavju 2024. Mediji su o tome počeli izvještavati još početkom svibnja, da bi mjesec dana kasnije, točnije u srijedu, u ranu zoru Šimuniću u obiteljski dom u Oroslavlju upao Uskok. Oduzeli su mu mobitele i druge elektroničke uređaje. Upućeni upozoravaju kako je indikativan tajming Uskokova upada jer se sve odvija netom nakon što je Šimunić tražio financijsku dokumentaciju od niza sportskih saveza i od HOO-a pozivajući se na pravo na pristup informacijama.

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