Osveta za generala: Američke ambasade na udaru terorista?

Po nalogu Donalda Trumpa, napadom na zračnu luku u Bagdadu smaknut je iranski general Kasem Sulejmani, nakon ajatolaha Hamneija drugi najmoćniji Iranac. Otvorena je Pandorina kutija jer Iran najavljuje osvetnički protunapad.

Kako predviđaju analitičari, počne li rat između Irana i SAD-a, Iran nema šanse, ali su u potencijalnoj opasnosti od terorističkih napada sva američka veleposlanstva u svijetu, uključujući zagrebačko.

- Dođe li do napada na iranske tankere, u tom oružanom sukobu Iran nikako ne može pobijediti. Američki bombarderi su nevidljivi za radare u Iranu, njihova je obrana bazirana na starijim tehnologijama. To će značiti sukob opasan za tržište naftom, čije će cijene poletjeti u nebo - upozorava Denis Avdagić, sigurnosni stručnjak i geopolitički analitičar. Cijene nafte su odmah nakon vijesti o smaknuću porasle preko četiri posto. Druga je opcija, dodaje Avdagić, da dođe do više manjih terorističkih napada.

- Ne u SAD-u nego bilo gdje u svijetu. Kapaciteti takvih napada su izuzetno veliki i izazivaju jezu. Laički, američka ambasada bilo gdje u svijetu, njihovim riječima, može postati legitimna meta, pa i u Hrvatskoj - zaključuje Avdagić. Izravni povod za likvidaciju je upad prosvjednika u američko veleposlanstvo u Bagdadu, koje je odmah pozvalo Amerikance da napuste Irak. Iranski poglavar ajatolah Ali Hamnei poručio je da “kriminalce čeka teška osveta”. Sulejmani je imao izuzetno važno mjesto u iranskom režimu, njegove su elitne jedinice Kuds odgovarale izravno Hamneiju, dok je za SAD bio terorist.

- Za Amerikance on utjelovljuje iranski radikalizam i ekspanzionizam. Vojnu slavu stekao je posljednjih godina u nizu ratova u arapskom svijetu. Bio je možda i ključna osoba u zaustavljanju prodora Islamske države u Irak 2014. godine i važan u njenom suzbijanju u Iraku i Siriji. Za SAD je odavno željena meta ponajprije zbog svoje efikasnosti u širenju iranskog utjecaja u regiji - ističe Tihomir Ponoš, istraživač i povjesničar Arhiva Srba Srpskog narodnog vijeća. Veleposlanik Islamske Republike Iran, Mohammad Reza Sadegh, poručuje da je general bio, i vjerojatno će ostati, najpopularnija osoba u Iranu.

- Borio se za prava naroda i za principe ljudskosti. Njegova popularnost je ogromna, kako na Bliskom istoku tako i u cijelom svijetu. Jedan je od najzaslužnijih za razbijanje ISIL-a i zbog toga je bio veliki uzor u zemljama regije. Svoj život je stavio na raspolaganje ljudima u borbi protiv terorizma. Teroristi su ga na kraju ubili.

Njegova smrt će mnogima koji se bore protiv terorizma otvoriti oči. General je otišao, ali svaka kap njegove krvi postat će novi Sulejmani. Ostat će simbol mladih u 21. stoljeću. Na samom početku ove godine njegova borba je dobila novu dimenziju. U svakom je čovjeku budio osjećaj za pravdu, bio je poseban. Ništa nije posjedovao, sve je poklonio - kaže veleposlanik. Božidar Radošević, golman iranskog Persepolisa, kaže da ga je ubojstvo zabrinulo. Njegovi su suigrači ogorčeni i svi su spremni za moguću eskalaciju sukoba. Ipak, uvjeravaju ga da nema razloga za strah. Radošević na odmoru u Splitu čeka razvoj situacije.

A američke vlasti u petak poslijepodne objavile su kako na Bliski istok šalju dodatnih 3000 vojnika.

Hrvatska poziva na smirivanje stanja u Iraku i na Bliskom istoku

Hrvatska je u petak pozvala na smirivanje stanja u Iraku i na cijelom području Bliskog istoka.

- Republika Hrvatska s velikom zabrinutošću pomno prati najnoviji razvoj događaja u Iraku i na cijelom području Bliskog istoka. Pozivamo na smirivanje stanja, suzdržavanje od korištenja sile i ulaganje dodatnih napora radi pronalaženje diplomatskog rješenja u interesu svih strana i očuvanja globalnog mira - kaže se u priopćenju ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Ministarstvo dodaje da je u stalnom kontaktu s veleposlanstvom u Bagdadu te da je osoblje veleposlanstva dobro, kao i svi hrvatski državljani u Iraku.