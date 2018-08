Osveta za zločin iz prošlosti: Ubojici bebe presudili susjedi

Britanska policija uhitila je trojicu muškaraca zbog sumnje da su ubili osuđenog ubojicu djeteta nakon što su saznali za njegovu zločinačku prošlost.

David Gaut (54) osuđen je prije 33 godine na doživotni zatvor zbog brutalnog ubojstva 17-mjesečnog djeteta Chi Ming Sheka. U studenom prošle godine izašao je iz zatvora, no nije dugo uživao na slobodi.

U nekoliko mjeseci po izlasku iz zatvora, selio se nekoliko puta. Na kraju su ga preselili u Ner Tredegar, mjesto koje je tek 17 km udaljeno od mjesta na kojem je prije 33 godine ubio mališana svoje tadašnje djevojke.

