Proizvođač tvrdi da se šmrkanjem čuva sluznica želuca, no što je sa sluznicom nosa? Riječ je o, kaže struka, iznimno osjetljivom i funkcionalnom važnom tkivu
KOMENTAR PLUS+
Osvježivači zraka, prah za šmrkanje... Što će biti sutra?
Čitanje članka: 1 min
Kako zabraniti proizvod koji još ne postoji na tržištu, odnosno čiju primjenu zakon ne može predvidjeti? Upravo tu činjenicu koriste proizvođači kako bi na tržište plasirali inovativne, nove proizvode upitnog sastava ili načina primjene.
