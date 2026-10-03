Osvojio vlast sa SDP-om, vratio se u HDZ, zbog Radića nastao politički kaos u Baškoj Vodi

Politički potres u općinskoj organizaciji HDZ-a Općine Baška Voda koji je odlukom županijske organizacije HDZ-a raspušten tek dan poslije burne sjednice Općinskog vijeća ove podbiokovske općine na kojem je donesena odluka o raspisivanju referenduma, ne prestaje. Na sjednici Općinskog vijeća, Općine Baška Voda, sa devet glasova vijećnika ZA od ukupno trinaest vijećnika donijelo je odluku o raspisivanju referenduma koji će se održati 8. studenoga. 2026.

Na referendumu će stanovnici odlučiti ostaje li Vjekoslav Radić na mjestu načelnika Baške Vode. Radić koji je nakon pune 32 godine, uz potporu NLM-a i SDP-a, na lokalnim izborima 2025. s vlasti skinuo dugogodišnjeg HDZ-ova načelnika Joška Roščića, nakon svega godinu dana ponovno je pristupio HDZ-u, a svoje pristupanje objasnio je kao nešto normalno, poručivši kako njegovo političko opredjeljenje „nikada nije bilo upitno te kako taj potez ne smatra promjenom političkog smjera, nego povratkom opciji kojoj je već pripadao i čije su mu vrijednosti, uvijek bile bliske osobno i obiteljski“.

Ponovnom pristupanju HDZ-u od strane Radića, potvrdili su nam bliski izvori iz stranke prethodila su višemjesečna lobiranja visokih dužnosnika iz HDZ poglavito onih povezanih s ovom bogatom, turistički razvijenom općinom podno Biokova u kojima je značajnu ulogu odigrao ministar Gordan Grlić Radman, premijerov savjetnik Mate Granić, ali i sam premijer Andrej Plenković.

Za središnjicu stranke, te županijsku organizaciju HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji Radićev povratak bio je svojevrsna pobjeda i potvrda snage HDZ u općini u kojoj je HDZ vladao od devedesetih, a sam načelnik Joško Roščić pune trideset i dvije godine. Kada je prije nekoliko dana vijest o Radićevu povratku u HDZ prvi objavio predsjednik tamošnjeg HDZ-a Marko Lozić, a potom načelnik Vjekoslav Radić, mnogi su ostali zatečeni.

Najviše su razočarani bili članovi NLM i SDP-a koji su podržali Radića na lokalnim izborima i koji se upravo na listi NLM I SDP-a i uz njihovu podršku kandidirao za načelnika. Tada je Vjekoslav Radić, inače sin nekadašnjeg ministra u Tuđmanovoj Vladi Jure Radića slavio pobjedu svrgnuvši svoju nekadašnju stranku s dugogodišnje vlasti u Baškoj Vodi. Sada svega nekoliko dana nakon političkih previranja pobjeda kojoj su se otvoreno radovali u redovima HDZ- pokazala se kao „pirova“ , jer su uz šest vijećnika iz redova NLM i SDP-a za referendum odlučila glasati i tri vijećnika HDZ-a od kojih je jedan i bivši načelnik Joško Roščić.

Za odluku je bila potrebna dvotrećinska većina svih članova Općinskog vijeća, odnosno najmanje devet od ukupno trinaest vijećnika. Glasanju na sjednici Općinskog vijeća prethodio je od prije nekoliko dana prijedlog koji je potpisalo devet vijećnika. Bivši načelnik Joško Roščić naglasio je kako aktualna situacija ne znači koaliciju HDZ-a i nezavisnih te kako je s predsjednikom Općinskog vijeća Matijasom Jozipovićem dan ranije razgovarao prvi put nakon otprilike godinu i pol.

Je li postignut neki dogovor ili je bivši načelnik Roščić, u što većina vjeruje ovim potezom poručio svojima u HDZ kako još uvijek ima političku moć i kako ne misli odustati, vrijeme će uskoro pokazati.

Roščić je na sjednici zatražio promjenu na čelu Kluba vijećnika HDZ-a te za svoj prijedlog donio tri potpisa, što je predsjednik vijeća prihvatio. Dosadašnji predsjednik Kluba Marko Lozić usprotivio se takvom potezu te je uz vijećnika Luku Ivandića prije glasanja o referendumu napustio sjednicu. Sjednici nije nazočio ni aktualni načelnik Vjekoslav Radić, ali je bivši načelnik Joško Roščić koji je dao svoj glas za raspisivanje referenduma što očito nije dobro odjeknulo u županijskoj organizacije stranke, ali ni u samoj središnjici.

Bivše lječilište za djecu kraj Baške Vode propada već godinama | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Vjekoslav Radić nije primljen ponovno u stranku po Statutu stranke, a na općinskom odboru se glasalo tri puta protiv njegovog povratka u stranku. Isključivo je za njega bio predsjednik OOHDZ Baška Voda Marko Lozić iz nama nepoznatih razloga. Isti nije izvršio odluke OOHDZ Baška Voda premda je po Statutu bio obavezan. Predsjednik kluba vijećnika dan prije vijeća je smijenjen. Od prisutna četiri člana tri su glasala za njegovu smjenu. Netko iz Županije "siluje" primanje Radića mada su ga se i partneri uz uvjerljive razloge "riješili". Referendum i volja naroda su najviši oblik demokracije, stoga pitam, zašto biti protiv toga da građani općine Baška Voda odluče. Sve će ovo biti prezentirano Časnim sudovima na obje razine pa ćemo vidjeti je li kao stranka zaslužujemo naziv "demokratska". Ostanak vijećnika koji su glasali za demokratsku odluku da se sazna volja građana u HDZ-u ne zavisi samo od odluke Časnog suda, ali ponajprije ćemo iskoristiti sva svoja statutarna prava. Imamo pravo na odluke i razmišljanja "svojom" glavom. Napominjem kako u vremenu dok se sve ovo odvijalo nije postojala ni pristupnica, ni odluka o primanju, kao ni članska iskaznica za Vjekoslava Radića, što su na upit članova potvrdili i Lozić i Radić, a sve je to utvrđeno na sastanku OOHDZ Baška Voda neposredno prije sjednice Općinskog vijeća i sastanka kluba vijećnika- rekao nam je u razgovoru Joško Roščić, bivši načelnik kojega je „u tisno“ na prošlim lokalnim izborima pobijedio Vjekoslav Radić uz potporu birača NLM i SDP-a.

Narednih mjesec dana do referenduma u općini Baška Voda, ako je suditi po porukama koje dolaze iz dvaju suprotnih političkih tabora bit će sve samo ne mirno, jer već sada se bruse "politička koplja".

Je li načelnik Vjekoslav Radić sam sebi potpisao političku kapitulaciju okrenuvši se ponovno HDZ-u saznat će se uskoro kada će se stanovnici jasno na referendumu izjasniti jesu li za, ili protiv aktualnog načelnika Radića. S druge strane jasno je kako je vrhu HDZ-a iznimno važno vratiti Općinu „ na tvorničke postavke“ u političko krilo HDZ-a te da će učiniti sve čak i pod cijene povratka Radića i raspuštanja općinske organizacije, samo kako bi zadržali vlast u Baškoj Vodi.

