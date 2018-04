Otac hakera iz Srbije: 'On je za tog Hrvata radio za sitne pare'

- U rasulu sam. To što je još kao klinac programirao nešto za tog Hrvata i dobivao neke sitne pare, ne znači da bi dijete trebalo demonizirati. On je čak provjeravao sigurnost nekih naših sajtova ranije i slao im mejlove da ih upozori na propuste u sigurnosnim sustavima. To mi se osobno pohvalio, izjavio je za Blic Milan M., otac Jovana, 19-godišnjaka iz Prokuplja koji je uhićen prije nekoliko dana, u međunarodnoj akciji u kojoj je uhićen i K.R., 19-godišnjak iz Zaprešića koji je, pisali smo, hakiranjem zaradio oko 1,4 milijuna kuna.

- Moje dijete nije zlonamjerno, one je vrlo pošten i nema kvarnu dušu, zaključio je Jovanov otac.

Jovan M. je inače sve donedavno bio učenik Tehničke škole u Prokuplju. Školovao se izvanredno zbog čak 300 sati izostanaka, a iz informatičkih je predmeta, ironično, imao - dvojke. Baš kao i K.R. iz Zaprešića koji je dvaput padao razred.

Uz Jovana M., u Srbiji je uhićen i 21- godišnji Vukašin D. iz Rume. Na njihovim je računima pronađeno 2.226.000 dinara ili nešto više od 140 tisuća kuna te 1.87 bitcoina.

Veliku međunarodnu istragu u kojoj su uhićeni Hrvat i dva Srbina pokrenula je krajem 2017. godine Nizozemska nacionalna kriminalistička jedinica za visokotehnološki kriminal, a velika je akcija koordinirana iz sjedišta Europola.

Što je zapravo radio haker iz Zaprešića?

Vjeruju da je od 2015. do 24. travnja 2018. godine, iz obiteljske kuće u Zaprešiću, upravljao računalnim sustavom dostupnim na stranicama webstresser.com i Webstresser.org. Taj je servis omogućavao korisnicima da za novčanu naknadu unajme uslugu izvršavanja DDoS (Distributed Denial-of-Service) napada na web poslužitelje po izboru. Takvi napadi, pojašnjava sud, označavaju sprečavanje pristupa napadnutom računalom sustavu slanjem mnogobrojnih korisničkih upita.

Mladić je tako, tijekom duljeg razdoblja, onemogućavao ili otežavao pristup internetskim stranicama, čime je vlasnicima prouzročio neutvrđenu materijalnu štetu. Servis je postavio na internetski poslužitelj u vlasništvu trgovačkog društva Abelhost iz Nizozemske.

Koliko je Webstresser bio popularan, govori podatak da je imao više od 136.000 registriranih korisnika, a u tri godine ostvario je četiri milijuna kibernetičkih napada. Platiti se moglo putem paypala ili u kriptovaluti poput bitcoina, a najjeftiniji paket stajao je 15 dolara (91,05 kuna) za mjesec dana, u trajanja od 20 minuta na dan. Odvjetništvo sumnja da je uz pomoć tog servisa u tri godine nezakonito zaradio najmanje 163,75124693 bitcoina, približne vrijednosti 1,4 milijuna kuna.

Na račun uplata bitcoina koje je dobivao na CrypPai račune podizao je Visa Prepaid platne kartice, a pretragom njegova doma policija je pronašla i potvrdu tvrtke Moro1993 za kupnju zlatnih poluga.

Na Webstresser se moglo spojiti i naručiti napad i putem mobitela, a za korištenje servisa nisu bila potrebna nikakva posebna informatička znanja.