Otac i sin Kešer vladari su Prigorja: 'Da nije bilo tate, ja ne bih postao načelnik Kalnika'

Tata mi je najviše pomogao, da nije njega, ne bih bio sad načelnik Kalnika. On mi je najveća podrška, a pomoći će mi u ovom prijelaznom periodu dok se ne uhodam, govori za 24sata novoizabrani načelnik Kalnika, 22-godišnji Dorian Kešer, sin Mladena Kešera, koji je godinama suvereno vladao Kalnikom. Sve, dakle, ostaje u obitelji jer su se Kešeri pobrinuli da općinu Kalnik ne nastavi voditi nitko izvan dinastije Kešer iako je otac Mladen odlučio okušati se u utrci za gradonačelnika Križevaca te je ušao u drugi krug.

- Imam šanse pobijediti u Križevcima. Ako se to dogodi, imamo šanse postati vladari Prigorja - smije se Mladen Kešer, koji je od svoje 22., baš kao i njegov sin, u politici. No ističe da će sin Dorian imati autonomiju u upravljanju Kalnikom, a ako mu bude trebao savjet, naravno da će mu biti na raspolaganju. S obzirom na to da je Dorian student treće godine PMF-a u Zagrebu, još ne znaju kako će uskladiti načelničke i studentske obaveze.

- Dorian je napredan oduvijek, matematičar, ima svoju viziju Kalnika i u sve moje projekte je bio implementiran. Radio je u našoj tvrtki kao dijete jer je želio sve upoznati, živio je u okruženju rada i to je njemu normalno. Odličan je u raznim projektima, a posebno onim europskim. Osim toga odgajan je da bude društveno koristan - kaže Mladen Kešer.

I dok su njih dvojica sretni zbog uspjeha mladog Doriana, majka i supruga Kešer nije baš oduševljena time što će joj sin nastaviti očevim stopama.

- Ona kao majka strahuje za sina, nije se na početku složila s tim da sin ide u utrku za načelnika. Usporedio bih to s boksom, niti jedna majka ne voli da joj sina udaraju. Tako je i s politikom - kaže otac Kešer, koji je na čelu Kalnika bio 20 godina kao SDP-ovac i županijski potpredsjednik SDP-a, no nakon što je izbačen iz stranke, natjecao se kao nezavisni kandidat za gradonačelnika Križevaca.

Sad je ušao u drugi krug, u kojem će se za funkciju gradonačelnika Križevaca boriti s nezavisnim kandidatom Tomislavom Katanovićem. Dorian kaže da će biti teža bitka u drugom krugu za gradonačelnika Križevaca, ali da otac ima šanse. Kao svoj veliki projekt navodi revitalizaciju staroga grada Kalnika, projekt vrijedan 3,800.000 eura.

- Osim toga otac i ja pričali smo o izgradnji malog parka sa životinjama, uređenju okretišta, a i uređenju našega kultnog mjesta Planinarac. To je imidž Kalnika, taj restoran ima najljepši pogled, oko njega je 150 putova kroz šumu - kaže mlađi Kešer te priznaje da ga se dojmilo koliko mu je ljudi nakon pobjede prišlo u njihovom restoranu u Kalniku.