Otac je došao iz Argentine boriti se uz prijatelja Gotovinu. Sin si je tetovirao hrvatski grb na leđa

Francisco Barrio Croata je hrvatsko-argentinski MMA borac, ali ovo nije priča o borbama u kavezu. Ovo je priča o obitelji Barrio i čovjeku koji je 1991. godine odlučio iz Argentine doći u Hrvatsku. Čovjeku koji je postao je heroj Domovinskog rata. Ocu sedmero djece. Vojniku za kojega će njegovi suborci reći da je ljudina i legenda nad legendama. Taj čovjek zove se Rodolfo Barrio Saavedra, i on je otac Francesca Barrija Croate, veliki prijatelj i suborac generala Ante Gotovine.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Ovaj MMA borac u Zagreb je, sa svojim sestrama i braćom, došao kao šestogodišnjak, nekako pred kraj Domovinskog rata. Tu je krenuo u prvi razred. Hrvatski jezik, podrazumijeva se, nije znao, ali uspio ga je svladati u tri mjeseca. U Zagrebu je ostao do 2006. godine, nakon čega se s obitelji vratio u Argentinu. Za Hrvatsku ga vežu najljepše uspomene, a koliko mu je ova zemlja prirasla srcu govori i tetovaža hrvatskog grba koju je dao izraditi na leđima. O Hrvatskoj je govorio ovako...

- Tu su mi svi prijatelji. Ovdje sam poljubio prvu curu, išao u prvu školu, tu sam počeo hrvati. Osjećam se Hrvatom jer se tata 1991. došao boriti, pomoći u Domovinskom ratu. U Argentini tata uvijek govori da smo mi Hrvati jer imamo državljanstvo i pomogli smo Hrvatskoj u ratu – kazao je svojedobno Croata Barrio objasnivši razloge očeva dolaska.



- Hrvatska tada nije imala profesionalnu vojsku, nedostajalo je iskusnih vojnika, i to je bio razlog zašto je moj otac Rodolfo došao. Bio je komandos po obuci, vodio je obuku hrvatskih komandosa - kazao je Croata rekavši jednom prilikom kako su dva razloga zbog kojih je obitelj ostala u Hrvatskoj. Prvi je bio politička situacija u Argentini zbog koje njegov otac čak nije mogao ući u zemlju u jednom trenutku, a drugi je ljubav prema Hrvatskoj jer njegovom se ocu jako svidjela zemlja i ljudi.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL



Croata Barrio u Zagrebu je ostao do drugog srednje, a po povratku u Argentinu nastavio je trenirati i to u Olimpijskom savezu gdje trenira i argentinska reprezentacija. Tamo su znali da je Hrvat i da govori hrvatski pa su ga umjesto imenom prozvali Croata. Tako je nastao njegov 'borbeni' nadimak.

Njegov otac, brigadir Rodolfo Bario Saavedra nakon Domovinskog rata ostao je raditi u Hrvatskoj vojsci, a dio radnog vijeka provodi i u Iraku gdje radi kao konzultant za sigurnost.



U Hrvatskoj je tijekom Domovinskog rata bio u 4. gardijskog brigadi, bio je strateg i cijenjeni vojnik koji se nije bojao ni najtežih akcija. Suborci ga nazivaju bratom jednostavnog nadimka – Argentinac. Kasnije je radio pri Zdrugu, jedinici osmišljenoj kao specijalna vojna postrojba za obavljanje najsloženijih borbenih zadaća u svim uvjetima i djelovao je kao postrojba za specijalne namjene na svim bojištima. Voditelj obuke komandosa bio je upravo Saavedra. Upravo u tom periodu proživljava nateže trenutke u svojoj vojnoj karijeri i to nakon smrti vojnog specijalca Vjekoslava Munića koji je stradao tijekom vježbe iskakanja iz helikoptera u more kod Pule. Bilo je to u listopadu 2000. godine, u uvali Monumenti.

Sa stradalim Munićem, s visine od oko osam metara i brzine helikoptera od oko 30 kilometara na sat skočio je još jedan specijalac na obuci. On je izronio, ali Munić nije. Pri udarcu u morsku površinu zadobio je brojne ozljede, uključujući prijelome kralježaka i ozljede baze lubanje. Brigadir Rodolfo Barrio Saavedra, zapovjednik obuke, osumnjičen je da je pogriješio i da je postupao samovoljno. Kasnije je oslobođen optužbi, a u to vrijeme čak ni obitelj Munić nije vjerovala u njegovu krivnju.



- Iz Općinskog državnog odvjetništva u Puli dobili smo informaciju da je pokrenut istražni postupak protiv brigadira koji je bio s dečkima u helikopteru u doba iskakanja no to, nažalost, ništa ne znači. Koliko samo doznao u razgovoru s Vjekoslavovim kolegama, taj je čovjek najmanje kriv. Znam da je Saavedra rekao brigadiru Markotiću da je pilot neiskusan, no on ni unatoč tome nije odgodio vježbu. Rečeno mi je da je protiv Saavedre pokrenut stegovni postupak i da vojna policija kompletira dokumentaciju ali ja ne pristajem da žrtvuju samo toga čovjeka jer smatram da je kriv i zapovjednik postrojbe, Predrag Markotić - rekao je svojedobno Zlatko Munić, otac poginulog komandosa za Večernji list.



O tome što se dogodilo te 2000. godine za crnemambe.hr govorio je i sam Saavedra.

- Nažalost, nesreće se događaju u tečajevima za specijalne postrojbe i to je uobičajeno jer specijalac je vojnik koji prolazi obuku koja u nekim elementima graniči s opasnostima po život. To su opasne vježbe, opasne. Nama je jedan polaznik poginuo pri skoku iz helikoptera. Bio je to splet nesretnih okolnosti, ali i pokazatelj do čega dolazi kada nemaš pravu potporu, kada ne postoji razumijevanje za opasnost ovakve obuke. Taj polaznik, on je napravio grešku u skoku. No ta se greška pretvorila u nesreću jer se poklopila s drugim okolnostima. Naime, posada helikoptera nije bila uvezana za izvođenje takve zadaće, to su bila ključna dva faktora. Bilo je i malo vjetra koji je istovremeno bočno puhao, treći faktor. Zato se dogodila nesreća, tako je vještak dokazao. A do svega toga ne bi došlo da smo imali potporu kakvu smo trebali imati. Za taj let nisu nam poslali helikopter s pilotima koji su već radili sa 'Zdrugom' i koji su bili vrhunski u trenaži sa specijalcima, nego posadu koja je radila s vatrogascima – kazao je Saavedra za kojega su mnogi kazali kako uopće nije izgledao poput vojnika, bar ne iz stereotipnih priča. To je i sam potvrdio.

- Općenito, ljudi imaju krivi koncept o tome što je specijalac. Ljudi misle da je specijalac neki hrabri kreten koji je visok dva metra, pun mišića, ali naprotiv. Napoleon je jako dobro sintetizirao profil najboljih vojnika tvrdnjom koja otprilike glasi: 'Najveća kvaliteta vojnika je njegov kapacitet da izdržava istrošen od borbenih djelovanja. Jad, bol i glad su najbolja obuka za dobrog vojnika, a hrabrost je sekundarna kvaliteta'. Viđao sam hrabre ljude, visoke i jake, ali nakon 10 dana nakon što ne jedu i ne spavaju, oni su gotovi. A drugi, za koje ti nikad ne bi rekao da mogu, oni se dokažu – kazao je Saavedra za crnemambe.hr.

Najčitaniji članci