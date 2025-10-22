Obavijesti

ODBILI MU ŽALBU

MONSTRUM IZ DALMACIJE Kćer silovao 267 puta! Imala je tek 5 godina. Potvrdili su mu kaznu

On je na Županijskom sudu u Splitu, 2024. godine osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina. Sve je počelo kada je dijete imalo pet godina

Vrhovni sud odbio je žalbu Splićanina koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog 267 kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, piše Dalmatinski portal. Muškarac (46) je u pet godina, od srpnja 2018. do uhićenja u svibnju 2023. godine 267 puta silovao svoju malodobnu kćer. Ona je, kada je sve počelo, imala tek pet godina. Otac je vlastitu kćer silovao u prosjeku jednom tjedno, a posljednjih mjesec dana činio je to svaka dva dana. Prvi put to je učinio u kampu, a potom je to činio u njihovom stanu. Također, otac joj je branio da viđa i kontaktira baku i djeda po majci, koji stanuju u istoj zgradi i nije joj dopuštao da izlazi van ili da se igra s prijateljima, osim iznimno i samo uz njegovu prisutnost. Uvijek ju je dovodio i odvodio u školu, onemogućivši joj tako uspostavljanje socijalne interakcije s vršnjacima, te ukoliko je bio nezadovoljan zbog nečega što djevojčica ne bi dobro napravila, udarao je više puta po glavi i u trbuh. Tjerao ju je da se satima gola kupa pred njim u kadi.

On je na Županijskom sudu u Splitu, 2024. godine osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina. Tada mu je sudsko vijeće pod predsjedavanjem sutkinje Višnje Strinić, za svako silovanje 'odrezalo' kaznu od pet godina, dok je za kazneno djelo povrede djetetovih prava dobio još tri godine što bi ukupno bilo 1338 godina zatvora. No, takva kazna u našem pravosuđu nije moguća, pa je preinačena u onu maksimalnu koju može dobiti, a to je spomenutih 40 godina. Međutim, kako se radi o kazni dugotrajnog zatvora, okrivljeni je imao i mogućnost žalbe Vrhovnom sudu. Žalio se po gotovo svim žalbenim osnovama. Tvrdio je kako je riječ o iznimno visokoj kazni koja odudara od uobičajene prakse za ovakva kaznena djela.

Ipak, Vrhovni sud smatrao je da je izrečena primjerena kazna, odnosno da su pravilno ocijenjene otegotne i olakotne okolnosti, prenosi Dalmatinski portal.

"Kazna nije prestroga, osobito kada se uzme u obzir da su ovdje utvrđene okolnosti takve da zbroj pojedinačno utvrđenih kazni za 267 teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava počinjenih između pete i desete godine života djeteta, iznosi 1388 godina.

Osim toga, žalitelj ne navodi koje su to uobičajene kazne u drugim predmetima u kojima su postojale usporedive okolnosti važne za izbor vrste i mjere kazne s onima koje su utvrđene u ovom predmetu, osobito u odnosu na brojnost počinjenih pojedinačnih kaznenih djela", naveo je Vrhovni sud.

