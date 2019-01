'Otac me silovao od 6. godine, dva puta sam ostala trudna...'

Pedofil Shane Ray Clifton svoju je kćer prvi put silovao prije 12 godina, kad je ona navršila šest godina. To se dogodilo na podu dnevne sobe, prisjetila se njegova kći Shannon Clifton na početku velike ispovijesti za The Sun.

Otac ju je silovao i do četiri puta dnevno, a prv i put je s njim zatrudnjela kada je imala 11 godina. Kada je to otac saznao, pretukao ju je i onda je pobacila.

Kada je opet zatrudnjela s 13 godina, otac ju je prisiljavao da izvodi opasne vježbe kako bi na taj način pobacila. No, ovaj put je s trudnoćom sve bilo u redu. Kada je već bila u devetom mjesecu trudnoće, njen ju je otac oteo i šest dana bježao policiji. Dva dana nakon što ih je policija pronašla, Shannon je rodila dječaka.

Njen otac Clifton 2015. je godine odveden pred sud gdje mu je dosuđena doživotna kazna zatvora. Slučaj je završio i na naslovnicama svih novina u zemlji jer je Shannon usred suđenja ocu silovatelju viknula: 'Volim te, tata, nedostaješ mi.'

Danas, nekoliko godina kasnije, Shannon priznaje da joj je otac 'isprao mozak'.

. Ukrao mi je život. Pretvorio ga je u noćnu moru iz koje se nisam mogle probuditi. Silovao me i tukao godinama. Bila sam u strahu i bolovima svakog dana, rekla je.

Njeni su se roditelji rastali kada je imala tek pet godina, a sud je odredio da će živjeti s ocem. Zlostavljanje je započelo gotovo odmah - tukao ju je rukama, čekićem, čak joj zadavao ubodne rane nožem. S vremenom ju je udaljio od ostatka obitelji kako bi djevojčica ovisila samo o njemu.

- Prvi put kad me silovao, probudio me usred noći. Zapovjedio mi je da u spavaćici legnem na pod dnevnog boravka i silovao me. Vrištala sam da prestane i osjećala najgoru bol koja se može zamisliti.

- Krvarila sam i plakala toliko da sam jedva dolazila do zraka, prisjetila se Shannon.

- Nekad me silovao i četiri puta dnevno. Jednom me silovao u šumi, sve snimio i onda me prisilio da to gledam. Uvjeravao me je da je to nešto što svi očevi rade sa svojim kćerima.

Shannon danas pati od PTSP-a, a sa šesnaest je godina pokušala počiniti samoubojstvo. No, kaže da je danas mnogo mirnija i u zdravom okružju obitelji koja ju je udomila. Planira studirati psihologiju i pomoći svim žrtvama seksualnog zlostavljanja.