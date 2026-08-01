Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku

Nisam čula jer sam bila na drugoj strani, ali sam osjetila da se kuća jako zatresla, čulo se nešto kao jaka grmljavina. Došao je suprug i rekao da idem pogledati što se događa jer iz prozora susjedove kuće ide crni dim. Otišla sam na prozor i vidjela dim te smo odmah zvali vatrogasce, još pod dojmom događaja kazala nam je mještanka Svetog Križa Začretja, koje je u subotu ujutro potresla nezapamćena obiteljska tragedija. Nakon gašenja požara u obiteljskoj kući pronađena su tri tijela, a, kako se neslužbeno doznaje, riječ je o ocu i dvoje maloljetne djece. Vijest o tragediji potresla je mještane zagorske općine s nešto manje od 6000 stanovnika. Potreseni susjedi s kojima smo razgovarali kazali su nam kako obitelj ne poznaju dobro jer su doselili u mjesto prije nekoliko godina nakon što su tamo kupili kuću.

- Mislim da su je otplatili prije godinu dana. Znam da su je uređivali, napravili su izolaciju, stolariju. Muškarac je, koliko sam čula, radio u Njemačkoj. Znam da su imali dvoje djece, curicu i dečka - kazala je šokirana susjeda i dodala da je dječak bio na pragu punoljetnosti, a curica je taman završila osnovnu školu.

Majka bila na poslu

Majka je, piše Zagorje.com, u vrijeme događaja bila na poslu. Čim je čula za požar pohrlila je kući. Nakon što je doznala što se dogodilo, slomila se.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za Hinu da je dojava o požaru zaprimljena u 7.20 sati.

- U 7.20 županijski Vatrogasni operativni centar Zagorske javne vatrogasne postrojbe dobio je dojavu o požaru kuće, da suklja crni dim, da se čula eksplozija. Naši vatrogasci su vrlo brzo izašli, već u 7:21, u 7:29 bili su ovdje u Svetom Križu Začretju na mjestu događaja. Izašao je i DVD Sveti Križ Začretje - rekao je Skuliber.

Pokretanje videa... VIDEO U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Video: 24sata/Marko Prpić/PIXSELL

Dodao je da je požar vrlo brzo stavljen pod nadzor.

- Već u 7.38 je bilo kompletno lokalizirano i našli su tri smrtno stradale osobe - rekao je Skuliber.

Iz PU krapinsko-zagorske o požaru su se oglasili kratkim priopćenjem.

- U subotu 1. kolovoza 2026. godine, u 7.24 sati, zaprimljena je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su mrtva tijela tri osobe, a uzrok požara i uzrok smrti utvrdit će se očevidom kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba - priopćili su.

Očevidom je rukovodila Sanja Markanović, zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Policajci su tijekom očevida osiguravali mjesto događaja i zatvorili pristup području oko obiteljske kuće.

- Tijekom očevida se izuzimaju svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja okolnosti događaja. Nakon što bude završen očevid, tijela će biti upućena na obdukciju - najavila je Markanović. Slijedi kriminalističko istraživanje kojim trebaju utvrditi, kako uzrok smrti, tako i uzrok požara. Budući da su neki susjedi rekli kako su prije požara čuli i pucnjeve nije isključena mogućnost da je riječ o nasilnoj smrti.

Uznemirujuća poruka

Dodatne sumnje potaknuli su navodi da je muškarac na društvenim mrežama prije događaja ostavio uznemirujuću poruku. Ona je takvog sadržaja da bi se iz nje moglo zaključiti kako planira učiniti nešto i nauditi sebi i djeci.

- Strašno, nemam riječi, ne možemo doći sebi od šoka. Nisam ništa čula ni vidjela jer je moja kuća na drugom kraju ulice dok nisam ugledala sirene vatrogasnim vozila. Još sam pomislila da se opet nešto zapalilo iznad nas ili na autocesti, no onda sam vidjela i dvoja kola Hitne pomoći kako jure - kazala nam je druga susjeda. Dodala je da obitelj poznaje samo iz viđenja.

Načelnik općine najavio je u razgovoru za HTV da će općina proglasiti dan žalosti.

- Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Nakon službenog očevida očekujemo službenu informaciju kako bismo mogli proglasiti dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je shrvala sve zajedno - rekao je Marko Kos, načelnik općine Sveti Križ Začretje.