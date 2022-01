Otac nestalog Splićanina Mateja Periša rekao je kako mu snimke na kojima se vidi mladić koji trči i pliva u Savi bude nadu da je njegov sin živ jer mladić na snimkama zaista jest Matej.

- Mogu potvrditi da je na objavljenim snimkama uistinu moj sin i to i na onima u gradu gdje trči i traži taksi kao i na onima kako pliva u vodi. Ja samo znam da se u klubu ništa pogibeljno nije događalo po njega, ali još uvijek ne možemo rekonstruirati što se događalo poslije i kakav je kontekst koji bi objasnio ovo snimljeno - potvrdio je Nenad Periš za Slobodnu Dalmaciju.

Mladić na snimci trči po šetalištu iz pravca Beton hale prema Savskoj promenadi, a zatim i po okolnim ulicama. U jednom trenutku je pokušao zaustaviti taksi, ali ga vozač nije htio primiti. Na zadnjoj snimci se vidi kako netko pliva Savom uz obalu pored Beton hale.

Sve snimke je objavio Alo.rs i možete ih pogledati OVDJE

- Kada sam dolazio u Beograd imao sam loš osjećaj da se neće sve ovo dobro završiti, ali kako vrijeme prolazi, moje nade su sve veće. Nisu ogromne, prošlo je četiri dana već, ali ne kopne. Pitaju me zašto policija nije angažirala ronioce? Sava je duboka četiri-pet metara i nije to more da se prostor može ograditi,a i nije bilo neke informacije s brodova da bi bio potreban angažman ronilaca. Pohvalite sve ljude na gostoprimstvu i srdačnosti ovdje u Beogradu kao i policiju koja ozbiljno radi svoj posao - rekao je Periš.

Otac je također rekao kako mu je policija potvrdila da informacije da je Matej viđen na području Rume nisu točne.

- Mogu vam potvrditi da informacije o tome da je Matej viđen na području Rume nisu točne. Policija je provjerila te informacije. U svakom slučaju, zahvaljujem svima koji su se javili s bilo kakvom informacijom, a ni sam nisam mogao vjerovati koliko se javilo ljudi u Srbiji, ali javljaju mi se i iz Hrvatske, iz drugih zemalja u želji da pomognu da pronađem sina. Ja vjerujem policiji u Srbiji, vjerujem u stručnost tih ljudi, te ni na koji način ne želim utjecati na njihovu istragu. Stoga molim i medije da se za sve informacije obrate MUP-u Srbije. U policiji sam se i osobno uvjerio da su angažirali sve raspoložive snage u potrazi za Matejem, da na tome rade svi - od riječne, prometne, kriminalističke policije - i da je cjelokupni sastav policije uključen u potragu. Molim Boga i za njih i za to da se nađe Mateja - rekao je Periš za Jutarnji list.

Podsjetimo, Splićanin Matej Periš (27), nestao je u Srbiji gdje je otišao na doček. Slavio je večer prije, s prijateljima, u klubu Gotik. Zadnji put su ga vidjeli 31. prosinca iza ponoći. Prijavili su njegov nestanak tek oko 18 sati isti dan.