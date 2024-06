Otac osumnjičenog za Dankino ubojstvo pušten iz pritvora: 'Mislim da je dijete prodano...‘

Danima nisam kod kuće. Upravo sam došao, zbog obaveza sam bio odsutan. Jako sam bolestan i vrijeme provodim po liječnicima. Nisam upoznat što je izjavio, evo sada čujem. On hoće sve prebaciti da moj sin robija do kraja života. Vidjet ćemo kako će se to odvijati do kraja. Ipak mislim da nije sve tako i da je dijete prodano, izjavio je Radoslav Dragijević, koji je uhićen zbog suučesništva u zločinu, pomaganja u prebacivanju tijela djevojčice s deponija na drugu lokaciju. Njemu je pritvor istekao 29. svibnja i pušten je da se brani sa slobode, rekao je Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića osumnjičenog za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić. Isziče kako je zatečen iskazom Srđana Jankovića, koji se dovodi u vezu s tim ubojstvom, piše Telegraf.

Danka Ilić

Janković je rekao da "nikada nije vidio djevojčicu niti ju je ubio".

Podsjetimo, Danka (2) je nestala 26. ožujka dok je s majkom bila u Banjskom Polju na vikendici. Uslijedila je velika potraga. Nakon deset dana uhićena su dvojica radnika Vodovoda, Dejan Dragijević i Srđan Janković.

Sumnjalo se da su djevojčicu udarili automobilom, tijelo stavili u prtljažnik i odvezli ga na deponij. Roditelji malene Danke rekli su kako je čitava obitelj prolazila kroz emotivni pakao tijekom potrage za djetetom, ali i nakon što su saznali da je ubijena. U utorak je došlo do obrata u istrazi...