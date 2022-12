Otac pretučenog mladića iz Slavonskog Broda: Sve je počelo dijeljenjem kondoma i bombona

Ne mogu spavati kao roditelj, ja plačem, žena plače, ispričao je za HRT Zlatko Ereiz, otac mladića koji je brutalno pretučen na Badnjak u Slavonskom Brodu. Kaže kako snimku premlaćivanja svog sina više ne može gledati.

VIDEO: Brutalan napad na mladića

Pretučeni Kristijan pak kaže da mu je žao za sve što se dogodilo i da ne bi htio da se ovako nešto ponovi te kako se ne osjeća najbolje.

Liječnici su mu napravili dijagnostički pregled i pustili ga kući. Ima puknuće lijevog bunjića.

Dok policija istražuje cijeli slučaj u kojem je nekoliko ljudi uhićeno, mladićev otac Zlatko pak za HTV priča kako su krivi kondomi i bomboni koje je mladić dijelio odjeven u Djeda Mraza.

- Iz kurtoazije djevojkama davao bombone, dečkima kondome, radi šale - ističe Zlatko Ereiz.

- Nije bitno to sve što sam radio, to je palo u vodu, neće se više desiti i to je to - dodaje Kristijan.

A kao što smo ranije navodili policija za nanošenje teške ozljede sumnjiči 24-godišnjaka, koji je, i ranije stegovno odgovarao.

- Prema podacima Kabineta načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH vojniku za kojeg pitate izrečena je stegovna kazna i mjera 2021. godine.

Također prema podacima dobivenim iz Kabineta načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH od 2018. do danas navedeni vojnik četiri je puta dobio nagradni dopust.

Riječ je o djelatnoj vojnoj osobi i takvo ponašanje sukladno Zakonu o službi u Oružanim snagama RH predstavlja kršenje vojne stege.

Stegovni postupak je u nadležnosti Oružanih snaga RH i protiv navedene osobe provest će se sve radnje u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama RH vezane uz stegovni postupak i njegov daljnji status u službi.

Kazneni postupak je u nadležnosti tijela s kojima surađuje Vojna policija - priopćio je MORH za Dnevnik.hr.

- Mi nemamo kontakta, ne želim ga osuđivati, imamo pravo i sudstvo, odradit će svoje - dodao je Zlatko Ereiz.



