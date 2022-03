'Otac' projekta černobilskog sarkofaga: 'On ne može izdržati artiljerijski napad, nije zaštićen'

Vjenceslav Novak, bivši direktor u EBRD-u koji je bio zadužen za gradnju sarkofaga nad Černobilom otkrio je kakva opasnost prijeti u slučaju da dođe do oštećenja sarkofaga. Istaknuo je da artiljerijske napade ne može izdržati.

- Apsolutno ne. To je zaštitni sarkofag koji je projektiran da izdrži tornado, najteže vjetrove, snijeg i led, ali ne i da bude zaštićen od artiljerijskih napada. Taj rizik nismo ni mogli, ni htjeli predvidjeti - rekao je za N1.

Poručio je kako se ne može ponoviti katastrofa iz 1986. godine, no može doći do povećanja radioaktivnosti ako dođe do znatnog oštećenja.

- Postoji uvijek i mogućnost da se zagadi voda na černobilskom području. Moram naglasiti da se ne radi samo o novom sarkofagu. U Černobilu je jedno od najvećih skladišta potrošenog nuklearnog goriva. EBRD je financirao i gradnju novog skladišta i ono je spremno da preuzme preko 20.000 gorivih elemenata koje se sada još uvijek nalaze u starom skladištu. Ono što mene jako plaši je da tamo ponovno nema električne energije - upozorio je.

Novak je dodao i kako mu je potpuno neshvatljivo da jedna zemlja koja ima toliko razvijenu nuklearnu industriju krši elementarna pravila nuklearnog okruženja.

Komentirao je i radnike koje već tjednima drže ruske okupacijske snage te upozorio da su premoreni i ne mogu tako funkcionirati, kao i da je ljudski faktor uzrok većine nesreća.

- Moram priznati da sam bio u krivu. Svima sam govorio da Putin neće napasti Ukrajinu jer to nema nikakve logike, loše je i za samu Rusiju. Što sada rade s nuklearkama, također mi je potpuno nejasno. Teško je dokučiti kakvo je tu razmišljanje - poručio je.

Novak se 2018. susreo i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim.

- U razgovoru sam mu zaželio puno sreće, a on je odgovorio i treba mi puno sreće. Ali sigurno nismo mislili da će mu trebati ovoliko sreće - rekao je.

Istaknuo je i kako je gotovo siguran da ruski vojnici koji se kreću po Černobilu nisu upozoreni da će biti ozračeni.

- To je jedan od najtežih projekata koje je čovječanstvo ikad napravilo. Američki institut za Project Management stavio je ovaj moj projekt na listu 50 najvećih projekata svih vremena, koja uključuje i odlazak na mjesec. Sama gradnja novog sarkofaga je fenomenalni uspjeh industrije - rekao je.

