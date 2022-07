'Pobio je te ljude, a 13 sati prije toga pričali smo o pucnjavi u Danskoj. Želim mu dugu kaznu'

Pucnjava na paradi za Dan neovisnosti u Chicagu potresla je tu zajednicu, ali i cijelu zemlju. Robert 'Bobby' Crimo pucao je s krova obližnje zgrade na ljude na paradi u Highland Parku. Ubio je šestero ljudi i ranio još njih 36. Stradali su ljudi u dobi od 8 do 85 godina.

Od Crima je ruke oprao čak i njegov otac Robert Crimo stariji koji kaže kako je njegov sin večer prije nego je pobio ljude na paradi pričao o masovnoj pucnjavi u Danskoj. Otac kaže kako ne zna otkud mu oružje i da mu ga on nije nabavio.

- Večer prije pričali smo o 22-godišnjaku koji je pucao po ljudima u Danskoj. 'Taj tip je idiot!' - zamislite, to mi je rekao - ispričao je razočarani otac za New York Post.

- Takvi ljudi kreću u masovne pucnjave kako bi razjarili ljude koji žele potpunu zabranu oružja - rekao je Crimo mlađi svom ocu večer prije napada.

Crimo stariji i njegova bivša žena Denise angažirali su odvjetnika koji je branio pjevača R. Kellyja u postupku za seksualno zlostavljanje maloljetnica. Steven Greenberg branit će obitelj od optužbi da su i oni bili umiješani u masakr koji je počinio njihov sin.

Crimo stariji bio je gradonačelnički kandidat u 2019., a na teret mu se stavlja činjenica što je platio sinu prijavnicu za kupnju oružja i to 3 mjeseca nakon što ga je policija proglasila opasnim jer je prijetio smrću svojoj rodbini.

Nakon tog incidenta policija je iz njegove sobe oduzela mač, bodež i 15 noževa, a njegov otac tvrdi da su to bili kolekcionarski predmeti.

- Ja sam isto tako skupljao kovanice i karte s igračima bejzbola - rekao je Crimo stariji.

Otac kaže kako mu je pomogao s prijavnicom za oružje jer je mislio kako želi ići pucati u streljani.

- Svo oružje kupio je sam i registrirano je na njegovo ime - rekao je Crimo stariji.

- Pa nisam mu ja punio glavu s tim stvarima i nisam ga ja natjerao na taj čin. Ići ću na suđenje i na taj način nastaviti pružati podršku svom sinu, ali za njega očekujem dugu kaznu. To je život. Napravio je što je napravio i sada treba snositi posljedice za to. Čuo sam da je u pucnjavi stradao član obitelji njegovog bliskog prijatelja. To je naprosto strašno - rekao je ubojičin otac.

