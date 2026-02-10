Otac upucao kćer u Teksasu: 'Svađali su se oko Trumpa'

Kris Harrison upucao je 23-godišnju kćer Lucy u prsa u svojoj kući u Prosperu u Teksasu nakon žestoke svađe oko Donalda Trumpa, saznalo se na istražnom ročištu. Svega petnaestak sekundi nakon što ju je odveo u sobu začuo se pucanj, piše BBC. Lucy Harrison iz Warringtona boravila je kod oca u posjetu kada je 10. siječnja prošle godine došlo do pucnjave. Policija je slučaj istraživala kao moguće ubojstvo iz nehaja, no porota okruga Collin nije podigla optužnicu protiv Krisa Harrisona pa protiv njega nije pokrenut kazneni postupak.

Istražno ročište o njezinoj smrti otvorena je na Mrtvozorničkom sudu u Cheshireu u Velikoj Britaniji. Njezin partner Sam Littler svjedočio je o 'velikoj svađi' koja se tog jutra vodila oko Donalda Trumpa, koji je u to vrijeme trebao biti inauguriran za drugi predsjednički mandat.

Littler je rekao da se Lucy često ljutila na oca kada bi govorio o posjedovanju oružja.

- Kako bi se osjećao da sam ja djevojka u toj situaciji i da sam seksualno napadnuta?, upitala ga je tijekom svađe. Prema njegovim riječima, otac joj je odgovorio da ima još dvije kćeri koje žive s njim pa ga to ne bi toliko uzrujalo.

Svjedok je naveo da je Lucy bila 'prilično uzrujana' i da je otrčala na kat. Kasnije tog dana, otprilike pola sata prije nego što su trebali krenuti prema zračnoj luci, bila je u kuhinji kada ju je otac uzeo za ruku i odveo u svoju spavaću sobu. Ubrzo nakon toga Littler je čuo glasan prasak i Krisa Harrisona kako doziva suprugu Heather.

- Utrčao sam u sobu i Lucy je ležala na podu blizu ulaza u kupaonicu, a Kris je samo vrištao, rekao je Littler sudu.

Na ročištu se čulo i da je Kris Harrison, koji se preselio u SAD dok mu je kći bila dijete, ranije bio na rehabilitaciji zbog ovisnosti o alkoholu.

Lucyina majka Jane Coates opisala je kćer kao 'pravu snagu života' koja je bila strastvena i voljela raspravljati o temama do kojih joj je bilo stalo. Harrison je radila kao nabaviteljica za modni brend Boohoo.

Kris Harrison nije se pojavio na saslušanju. Njegova odvjetnica Ana Samuel zatražila je izuzeće mrtvozornice Jacqueline Devonish, tvrdeći da je istraga vođena poput kriminalističke, a ne činjenične istrage. Zastupnica obitelji Lois Norris taj je zahtjev nazvala “pravnom zasjedom” i istaknula da je Kris Harrison bio jedina osoba u prostoriji kada je Lucy upucana.

Mrtvozornica je odbila zahtjev za izuzeće. Očekuje se da će istražno ročište biti zaključeno u utorak.