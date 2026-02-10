Obavijesti

News

Komentari 1
BIZARNI SLUČAJ

Otac upucao kćer u Teksasu: 'Svađali su se oko Trumpa'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Otac upucao kćer u Teksasu: 'Svađali su se oko Trumpa'
Foto: Facebook

LucyIna majka Jane Coates opisala je kćer kao 'pravu snagu života' koja je bila strastvena i voljela raspravljati o temama do kojih joj je bilo stalo. Harrison je radila kao nabaviteljica za modni brend Boohoo

Admiral

Kris Harrison upucao je 23-godišnju kćer Lucy u prsa u svojoj kući u Prosperu u Teksasu nakon žestoke svađe oko Donalda Trumpa, saznalo se na istražnom ročištu. Svega petnaestak sekundi nakon što ju je odveo u sobu začuo se pucanj, piše BBC. Lucy Harrison iz Warringtona boravila je kod oca u posjetu kada je 10. siječnja prošle godine došlo do pucnjave. Policija je slučaj istraživala kao moguće ubojstvo iz nehaja, no porota okruga Collin nije podigla optužnicu protiv Krisa Harrisona pa protiv njega nije pokrenut kazneni postupak.

OTROVALA GA JE?! Njegovateljica u Austriji čuvala milijunaša. Unajmila dvojnika, krivotvorila oporuku. Uhitili je!
Njegovateljica u Austriji čuvala milijunaša. Unajmila dvojnika, krivotvorila oporuku. Uhitili je!

Istražno ročište o njezinoj smrti otvorena je na Mrtvozorničkom sudu u Cheshireu u Velikoj Britaniji. Njezin partner Sam Littler svjedočio je o 'velikoj svađi' koja se tog jutra vodila oko Donalda Trumpa, koji je u to vrijeme trebao biti inauguriran za drugi predsjednički mandat.

Littler je rekao da se Lucy često ljutila na oca kada bi govorio o posjedovanju oružja.

- Kako bi se osjećao da sam ja djevojka u toj situaciji i da sam seksualno napadnuta?, upitala ga je tijekom svađe. Prema njegovim riječima, otac joj je odgovorio da ima još dvije kćeri koje žive s njim pa ga to ne bi toliko uzrujalo.

DOBIO DOŽIVOTNI ZATVOR Pretukao je, ubo 64 puta nožem i ubio. U suzama je priznao: 'Zbog ovog ću propustiti GTA 6'
Pretukao je, ubo 64 puta nožem i ubio. U suzama je priznao: 'Zbog ovog ću propustiti GTA 6'

Svjedok je naveo da je Lucy bila 'prilično uzrujana' i da je otrčala na kat. Kasnije tog dana, otprilike pola sata prije nego što su trebali krenuti prema zračnoj luci, bila je u kuhinji kada ju je otac uzeo za ruku i odveo u svoju spavaću sobu. Ubrzo nakon toga Littler je čuo glasan prasak i Krisa Harrisona kako doziva suprugu Heather.

- Utrčao sam u sobu i Lucy je ležala na podu blizu ulaza u kupaonicu, a Kris je samo vrištao, rekao je Littler sudu.

Na ročištu se čulo i da je Kris Harrison, koji se preselio u SAD dok mu je kći bila dijete, ranije bio na rehabilitaciji zbog ovisnosti o alkoholu.

TRAGAJU ZA DVOJICOM Masovni obračun na Pešćenici: Dječak propucan u nogu. Dvoje uhićenih skrili se ispod kreveta
Masovni obračun na Pešćenici: Dječak propucan u nogu. Dvoje uhićenih skrili se ispod kreveta

Lucyina majka Jane Coates opisala je kćer kao 'pravu snagu života' koja je bila strastvena i voljela raspravljati o temama do kojih joj je bilo stalo. Harrison je radila kao nabaviteljica za modni brend Boohoo.

Kris Harrison nije se pojavio na saslušanju. Njegova odvjetnica Ana Samuel zatražila je izuzeće mrtvozornice Jacqueline Devonish, tvrdeći da je istraga vođena poput kriminalističke, a ne činjenične istrage. Zastupnica obitelji Lois Norris taj je zahtjev nazvala “pravnom zasjedom” i istaknula da je Kris Harrison bio jedina osoba u prostoriji kada je Lucy upucana.

Mrtvozornica je odbila zahtjev za izuzeće. Očekuje se da će istražno ročište biti zaključeno u utorak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
NEKRETNINSKE PRIJEVARE

Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'

Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu
Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska
DOLAZI UMJESTO PILETIĆA

Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. Tu je i ušteđevina novog ministra...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026