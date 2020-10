Otac urlao na dijete jer ne nosi masku: Dr*adžijo, stavi masku!

AUSTRALIJA Ubrzo mu je prišla majka jednog od drugih učenika i zamolila ga da se smiri, a on je rekao kako je zabrinut za svoje dijete i upitao zašto netko ne nadzire djecu

<p>Maske su gotovo pa u potpunosti postale dio normalnog života, a u brojnim državama diljem svijeta obaveza je nositi ih u zatvorenim prostorima poput škola.</p><p>Tako je i u Australiji, gdje je jedan otac poludio na tinejdžera jer ovaj nije nosio masku u školskom dvorištu.</p><p>Tinejdžera je nazivao 'j**enim dr**džijom' i poručio mu 'stavi masku, ti glupane' dok je tinejdžer šetao u školu.</p><p>Pomalo ironično, otac nije nosio masku, a tamo se našao jer je svoju kćer vozio u školu. Bio je bijesan na tinejdžere koji ne poštuju mjere u Katoličkoj školi u Melbourneu.</p><p>Tamošnje škole rade tek od ponedjeljka nakon što se nastava mjesecima odvijala preko Interneta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Boli me k**** koliko godina imaš. J**eni dr**džijo. Stavi tu masku - vikao je otac tinejdžeru pa se potom nastavio derati ostalim učenicima:</p><p>- Svi bi vi trebali biti j**eno uznemireni s ovim moronom jer ako on ima korona virus zarazit će i vas, je li vam to jasno?</p><p>Ubrzo mu je prišla majka jednog od drugih učenika i zamolila ga da se smiri, a on je rekao kako je zabrinut za svoje dijete i upitao zašto netko ne nadzire djecu s obzirom da se rukuju što ne bi smjeli.</p>