Oteo i ubio curicu, pustili audio snimku na sudu: 'Ako ovo ne možete slušati, izađite odmah'

Bivši vozač dostavne službe FedEx, Tanner Horner, osuđen je na smrtnu kaznu nakon što je priznao krivnju za otmicu i brutalno ubojstvo sedmogodišnje Athene Strand 2022. godine u Teksasu. Porota okruga Tarrant donijela je odluku nakon višednevnog suđenja tijekom kojeg su bili prisiljeni poslušati mučnu audio snimku posljednjih trenutaka djevojčice, što je mnoge od njih ostavilo u suzama, piše Unilad. Horner (34) je na početku suđenja prošlog mjeseca priznao krivnju za teško ubojstvo i otmicu, čime je suđenje prešlo izravno u fazu odlučivanja o kazni. Porotnici su mogli birati između doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja i smrtne kazne. Nakon manje od tri sata vijećanja, odluka je bila jednoglasna.

Jezivi detalji sa snimke

Tijekom suđenja, koje je trajalo gotovo mjesec dana, tužitelji su iznijeli stravične detalje zločina. Horner je 30. studenog 2022. dostavljao Atheni božićni poklon - kutiju s Barbie lutkama - kada ju je oteo ispred njene obiteljske kuće. Njezino tijelo pronađeno je dva dana kasnije, nedaleko od imanja.

- Ako mislite da ovo ne možete gledati ili slušati, izađite sada - rekao je prije emitiranja sudac George Gallagher.

Porota je u sudnici slušala audio snimku iz dostavnog vozila koja je zabilježila otmicu i ubojstvo. Iako je Horner prekrio kameru, mikrofon je snimio gotovo sat vremena užasa. Prema svjedočenjima, na snimci se čuje kako djevojčica pita Hornera: "Što to radiš? Jesi li ti otmičar?" Kasnije mu govori o svojoj školi i učiteljici, no on u jednom trenutku zaustavlja vozilo. Djevojčica postaje uplašena, plače i moli ga da je odvede kući. Dok je na radiju svirala božićna pjesma "Jingle Bell Rock", Athena je počela vrištati. Horner joj je prijetio da će je još više ozlijediti ako ne ušuti. Prema tužiteljima, rekao joj je i da je "jako lijepa" te joj naredio da skine odjeću. Djevojčica je na kraju zadavljena.

Iznošenje ovog dokaza bilo je iznimno teško za sve prisutne.

Novinari u sudnici izvijestili su kako je nekoliko porotnika viđeno kako plače, brišući suze maramicama.

Žao mi je svih ljudi koji su morali ovo gledati

Horner je isprva pozorno gledao video, no kada se na snimci pojavila Athena, sagnuo je glavu i okrenuo se od monitora.

Obitelj djevojčice odlučila je da neće biti u sudnici za vrijeme preslušavanja snimke. Njena majka, Maitlyn Gandy, ranije je tijekom svjedočenja izjavila kako je uspjela pogledati samo minutu ili dvije snimke.

​- Žao mi je svih nevinih ljudi koji su ovo morali ili će morati gledati. Nitko u ovoj sobi, osim Tannera Hornera, nije tražio ono što je na toj snimci, a Athena sigurno nije - rekla je Gandy.

Nakon izricanja presude, Athenin ujak Elijah Strand obratio se izravno ubojici.

​- Uništio si obitelj. Uzeo si djevojčicu koja je vjerovala svijetu i tu nevinost platio nasiljem. Želim da znaš da si ti ništa. Ti si samo fusnota u Atheninoj priči. Njezino ime će se zauvijek pamtiti, njeno ime će se zauvijek slaviti, a svi će tebe zaboraviti - poručio mu je.

Obrana se pozivala na teško djetinjstvo

Hornerova obrana pokušala je ishoditi kaznu doživotnog zatvora, tvrdeći da je Horner imao teško djetinjstvo, da je bio zlostavljan te da su mu dijagnosticirani fetalni alkoholni sindrom i autizam, što je utjecalo na njegovo ponašanje.

No, tužiteljstvo je u završnim riječima istaknulo kako Horner predstavlja trajnu prijetnju društvu.

​- Tanner Horner je dokaz zašto roditelji malo čvršće grle svoju djecu. On je dokaz zašto se djeca boje izaći vani igrati se - rekao je okružni tužitelj James Stainton.

Horner tijekom čitanja presude nije pokazao nikakvu emociju. Bit će pogubljen smrtonosnom injekcijom, a datum izvršenja još nije određen. Žalba na smrtnu presudu podnesena je automatski.

*uz korištenje AI-ja

