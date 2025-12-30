Otkazali novogodišnje koncerte u Trump Kennedy Centru: 'Ne želimo da se zove po Trumpu!'

Veteranski jazz ansambl objavio je u ponedjeljak da otkazuje svoje novogodišnje nastupe u Kennedy Centru te se povukao iz umjetničke institucije nakon što je dobila naziv koji uključuje predsjednika Donalda Trumpa.

"Jazz je rođen iz borbe i neumoljivog inzistiranja na slobodi misli, izražavanja i punog ljudskog glasa. Neki od nas stvaraju glazbu već mnogo desetljeća, a ta nas povijest još uvijek oblikuje", priopćio je jazz ansambl Cookers.

Kennedy Center prethodno je najavio dva novogodišnja nastupa Cookersa kao "all-star jazz septet koji će zapaliti pozornicu Terrace Theatrea vatrom i dušom".

Richard Grenell, dugogodišnji saveznik američkog predsjednika kojeg je Trump imenovao predsjednikom centra, rekao je u ponedjeljak da su takvi bojkoti "oblik sindroma poremećenosti" te da su otkazivanja djelo umjetnika koje je angažiralo prethodno vodstvo institucije. Ranije je otkazivanja nazvao "političkim trikom".

Popis otkazanih koncerata raste otkako je upravni odbor Centra ovog mjeseca najavio promjenu imena, a republikanski predsjednik ga je popunio saveznicima tijekom preuzimanja vlasti ranije ove godine.

Badnji jazz koncert otkazan je prošli tjedan, a voditelj emisije, glazbenik Chuck Redd, pripisao je to promjeni imena. New York Times izvijestio je da je Doug Varone and Dancers, njujorška plesna skupina, otkazala dva nastupa u travnju.

Demokrati su odluku upravnog odbora Kennedy Centra da se Trumpovo ime doda instituciji nazvali nezakonitom, dok je obitelj Johna F. Kennedyja osudila taj potez kao potkopavanje nasljeđa ubijenog predsjednika.

Odbor je glasao za preimenovanje umjetničkog mjesta u Memorijalni centar za izvedbene umjetnosti Donald J. Trump i John F. Kennedy, ili skraćeno Trump Kennedy Center.

Trump u svom drugom mandatu želi ostaviti svoj pečat na Washingtonu i svoje ime na zgradama. Njegovi kritičari kažu da je kompromitirao institucije postavljanjem lojalista i prijetnjama financiranjem. Trump pak tvrdi da se bori protiv onoga što naziva liberalnom pristranošću tih institucija.