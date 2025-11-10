Otkazana je književna večer na Danima srpske kulture: 'Čitanje poezije postalo je junačko djelo'

Udruženje za kulturu, umjetnost i međunarodnu suradnju Adligat objavilo je da im je otkazano sudjelovanje na manifestaciji “Dani kulture Srba u Hrvatskoj”, gdje su trebali predstaviti svoj Muzej knjige i putovanja.

Prema planu, na književnoj večeri “Mitrov danak pjesnički sastanak”, koja je trebala biti održana prekosutra u 19 sati, Adligat je trebao predstaviti svoj rad te zbirke posvećene Hrvatskoj, uključujući pisma Miroslava Krleže, kao i kolekcije iz dalekih krajeva svijeta - Indonezije, Paname, Brazila i Afrike.

Počasni predsjednik Adligata Viktor Lazić izjavio je da su obavijest o otkazivanju primili dan prije planiranog dolaska u Hrvatsku.

Organizatori su, kako kaže, naveli “političku situaciju u Hrvatskoj i sigurnosnu procjenu ugroženosti sudionika i publike” kao razlog otkazivanja književne večeri i kazališne predstave “Kuća”.

- Zar ni kordon policije ne bi bio dovoljan da nas zaštiti? Predavanje o muzeju i čitanje poezije pretvorilo se u junačko djelo! Kažu, studeni je nepogodan mjesec jer podsjeća na razdoblje zločina. A kada ih nije bilo, svih nad svima - poručio je Lazić.

Podsjetimo, proteklih dana zabilježeno je više incidenata vezanih uz Dane srpske kulture. U Splitu su maskirani napadači upali na događaj u Gradskom kotaru Blatine, zbog čega je kasnije održan prosvjed na rivi, dok su u Zagrebu i Rijeci spriječeni slični napadi.