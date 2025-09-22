Obavijesti

STIGLA POTVRDA

Otkrili dva nova slučaja afričke svinjske kuge u Slavoniji...

Dva nova slučaja afričke svinjske kuge (ASK) potvrđena su u ponedjeljak u naselju Sveti Đurađ, grad Donji Miholjac u Osječko-baranjskoj županiji, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

U objektima u kojima je potvrđen ASK nalazilo se otprilike 20 svinja. Još uvijek se prikupljaju detaljniji podaci s terena.

Naselje se već nalazi u zoni zaštite s prethodno propisanim strožim mjerama kontrole kretanja živih svinja i proizvoda koji potječu od svinja s toga područja.

Ministarstvo ponovno apelira na sve posjednike svinja i subjekte u lancu proizvodnje da dosljedno i u cijelosti poštuju važeće zakonske propise, osobito u vezi s držanjem svinja i provođenjem biosigurnosnih mjera.

Sve sudionike poziva na punu suradnju s veterinarskom službom radi sprječavanja daljnjeg širenja ASK-a.

